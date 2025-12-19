ΠΑΟΚ: Ο... παππούς Τάισον «κουβάλησε» και βγήκε MVP Noεμβρίου

Ο... παππούς Τάισον τα έκανε όλα μέσα στο Νοέμβριο και ψηφίστηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ ως BOX MVP Νοεμβρίου.

Μπορεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να έμεινε στα «πιτς», όμως ο Βραζιλιάνος πήρε... τη μαγκούρα του και καθάρισε για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Με τέσσερις ασίστ και δύο γκολ, ο Τάισον ψηφίστηκε από τον κόσμο του Δικεφάλου ως ο πολυτιμότερος του μήνα Νοεμβρίου με ποσοστό 55,22%.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο εξαιρετικός Μαγκομέντ Οζντόεφ , που ήταν ασταμάτητος, έκανε πολλές δουλειές στο γήπεδο και πέτυχε τέσσερα γκολ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιώργος Γιακουμάκης που δείχνει να έχει προσαρμοστεί πλήρως στα θέλω του ΠΑΟΚ κι αποδεικνύεται κομβικός.

