ΠΑΟΚ: Ο... παππούς Τάισον «κουβάλησε» και βγήκε MVP Noεμβρίου

Μπορεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να έμεινε στα «πιτς», όμως ο Βραζιλιάνος πήρε... τη μαγκούρα του και καθάρισε για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Με τέσσερις ασίστ και δύο γκολ, ο Τάισον ψηφίστηκε από τον κόσμο του Δικεφάλου ως ο πολυτιμότερος του μήνα Νοεμβρίου με ποσοστό 55,22%.
Στη δεύτερη θέση έμεινε ο εξαιρετικός Μαγκομέντ Οζντόεφ , που ήταν ασταμάτητος, έκανε πολλές δουλειές στο γήπεδο και πέτυχε τέσσερα γκολ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιώργος Γιακουμάκης που δείχνει να έχει προσαρμοστεί πλήρως στα θέλω του ΠΑΟΚ κι αποδεικνύεται κομβικός.
Πολυτιμότερος παίκτης για τον Νοέμβριο, ο #Taison. #November #BOX #MVP— PAOK FC (@PAOK_FC) December 19, 2025
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