Socca Premier League: Ντέρμπι και… φωτιά στην κορυφή!

Με γεμάτο πρόγραμμα και παιχνίδια που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον, η 7η αγωνιστική της Socca Premier League σηματοδότησε την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Socca και πριν τη διακοπή των εορτών, με τις ισορροπίες σε κορυφή και ουρά να αλλάζουν αισθητά.

Η δράση ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, όπου το ντέρμπι ανάμεσα σε Αλκοολικό Αστέρα και Cometas είχε ξεκάθαρο νικητή. Οι «ροσονέρι» κυριάρχησαν και πήραν ένα πολύτιμο τρίποντο που τους έφερε πάνω από τους Cometas στη βαθμολογία, αήμερα μάλιστα των ενάτων γενεθλίων τους, την ώρα που η W Rizz βγήκε κερδισμένη από τις εξελίξεις στη μάχη της κορυφής παρόλο που αγώνας της έχει αναβληθεί. Όμως έχοντας το απόλυτο των νικών ως τώρα, αν πάρει τους 3 βαθμούς, τότε θα είναι μόνη πρώτη.

Στην Αθήνα, San Antonio και Magufana επιβεβαίωσαν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο, έστω κι αν χρειάστηκε να φτάσουν στα όριά τους. Η San Antonio λύγισε τους Galatsicos με 5-4, ενώ η Magufana επικράτησε με το ίδιο σκορ των Bandoleros, παραμένοντας αμφότερες σταθερά στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και η αναμέτρηση ανάμεσα σε Apache και Brodios, η μοναδική που δεν ανέδειξε νικητή. Σε ένα ματς με καταιγιστικό ρυθμό και έξι γκολ στα πρώτα λεπτά, οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες, χωρίς καμία να καταφέρει να βρει τη λύση στο φινάλε.

Σταθερά σε ανοδική τροχιά κινείται η Smixiside, που πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, αφήνοντας πίσω την πρόσφατη αγωνιστική της κάμψη. Για ακόμη μία φορά, καθοριστικός ήταν ο Γιώργος Μπορδουβάλης, ο οποίος έφτασε τα 22 γκολ και διατηρεί τα ηνία στον πίνακα των σκόρερ.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η ΠΑΣ Νάξου πανηγύρισε ένα κρίσιμο τρίποντο με γκολ στα τελευταία λεπτά, πλησιάζοντας πλέον τη ζώνη που οδηγεί στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Οι Betis SKG σημείωσαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οι Klika X Favelas επέστρεψαν δυναμικά στα θετικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες της διοργάνωσης.

Η Socca Premier League μπαίνει πλέον σε εορταστική παύση, με τη σέντρα να δίνεται ξανά στις 12 Ιανουαρίου, όταν και θα ξεκινήσει η τελική ευθεία ενός πρωταθλήματος που υπόσχεται ακόμη περισσότερες συγκινήσεις.

Socca League Cup: Δράση σε Ρέθυμνο και Πάτρα

Το Socca League Cup στι περισσότερες πόλεις της Ελλάδας ξεκινά στο Β μισό του έτους, δεν ισχύει όμως το ίδιο σε Πάτρα και Ρέθυμνο όπου η δράση έχει ξεκινήσει από νωρίς στο έτος και αναμένουν μετά το Φεβρουάριο να ενσωματωθούν και οι μεγάλες πόλεις που έχουν δράση σε Premier League και Championship αλλά και πολλές άλλες περιφερειακές όπως Βόλος, Χίος κ.ά. Στην Πάτρα, μετά από 7 αγωνιστικές, τα 50Καράτια και ο Άσσος Πάτρας οδηγούν την κούρσα, αφήνοντας πίσω παραδοσιακά φαβορί, με τον Ανδρεόπουλο να ξεχωρίζει ως πρώτος σκόρερ. Στο Ρέθυμνο, οι Los Bosteros κάνουν εντυπωσιακή πορεία με το απόλυτο, ενώ η μάχη για την οκτάδα παραμένει ανοιχτή, με γκολ, MVP εμφανίσεις και συνεχείς ανατροπές ενόψει των νοκ άουτ.