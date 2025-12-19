Μετακομίζει στην Γερμανία ο Αντζουλάς

Μετά από μία πετυχημένη σεζόν στην Φινλανδία και την Ελσίνκι, ο Γιώργος Αντζουλάς βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ίνγκολσταντ.

Την ευρωπαϊκή του διαδρομή στην Γερμανία θα συνεχίσει σύμφωνα με πληροφορίες από την Φινλανδία, ο Γιώργος Αντζουλάς.

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος είχε φέτος μία πολύ πετυχημένη σεζόν με την Ελσίνκι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ίνγκολσταντ, που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας.

Ο Αντζουλάς αγωνίστηκε από το 2018 ως το 2023 στον Αστέρα Τρίπολης, ενώ είχε και ένα σύντομο πέρασμα για μία σεζόν από την Ουγγαρία, όπου αγωνίστηκε στην Ούιπεστ.

Από το καλοκαίρι του 2024, ο Έλληνας στόπερ έκανε 50 συμμετοχές με την Ελσίνκι, την οποία αποχαιρέτισε μέσω social media, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.