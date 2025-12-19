Φαντάσου την σπουδαία ποδοσφαιρική πρόταση της ΑΕΚ σε βάθος ενός χρόνου

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για το δημιούργημα των Νίκολιτς-Ριμπάλτα με την αμέριστη στήριξη του Μ. Ηλιόπουλου που αναδεικνύει την αξία των ποδοσφαιρανθρώπων.

Η υπόθεση εμπεριέχει ποδόσφαιρο, ΠΟΛΥ ποδόσφαιρο. Και η συζήτηση δίκαια περιστρέφεται γύρω από αυτό. Άλλωστε είναι η ΟΥΣΙΑ των πραγμάτων, ασχέτως αν στην Ελλάδα πολλές φορές το λησμονούμε (ευθύνη όλων μας) και σπαταλάμε αρκετό χρόνο για τα γύρω γύρω. Ενίοτε αδικαιολόγητα ή, αν προτιμάτε, περισσότερο απ΄ότι αξίζει σε κάποιες περιπτώσεις.

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με "επικοινωνία", ούτε με "πλακωμό" μιας ΠΑΕ με την Ομοσπονδία, τη Λίγκα ή τον αρχιδιαιτητή. Πυρήνας είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό που αναδεικνύουν με τη δουλειά τους στην ΑΕΚ ο Χαβιέ Ριμπάλτα και ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ας γυρίσουμε λίγο πίσω τον χρόνο, όταν μπήκε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Άπειρος από ποδόσφαιρο, πείστηκε από τους γύρω ότι ο σωστός δρόμος είναι να ρίξεις πολλά εκατομμύρια και να επενδύσεις περισσότερο σε "ονόματα". Τύπου Μαρσιάλ, ένα πράγμα. Το αποτέλεσμα ήταν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ. Η ΑΕΚ πέρασε μια σεζόν μαρτυρική που είχε ως κατάληξη τη "διάλυσή της" στα πλέι οφ. Και ο Ηλιόπουλος είδε τα χρήματά του να καταλήγουν στο πηγάδι.

Ομως ένας επιχειρηματίας του δικού του βεληνεκούς δεν θα μπορούσε να πιαστεί "κορόιδο" για 2η φορά. Η πρώτη είναι της απειρίας. Την έχουν βιώσει -και πληρώσει- σχεδόν όλοι στο χώρο, μεγάλοι επιχειρηματίες επίσης. Κάποιοι μάλιστα δεν έμαθαν ποτέ....

Το "διάβασε" γρήγορα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ. Όπως και ότι έπρεπε να μείνει εκείνος πίσω από τα φώτα και να αφήσει τη δουλειά σε ανθρώπους που την ξέρουν καλά.

Επέλεξε τον Ριμπάλτα να παραδώσει τα κλειδιά και την ευθύνη. Γνώση μπόλικη. Μεγάλη ατζέντα. "Εξαιρετικός χαρακτήρας" όπως περιγράφουν όλοι στην Ενωση. Πήρε το δρόμο ο Ισπανός, με τους δικούς του χρόνους. Αλλά πρώτα απ΄όλα ΕΠΕΛΕΞΕ Νίκολιτς. Μονοκούκι. Δεν υπήρχε plan B για τον Ριμπάλτα. Μόνο ο Σέρβος. Στις μεταγραφές οι ρυθμοί δεν ήταν όπως θα ήθελαν οι οπαδοί αλλά και ο Τύπος. Υπήρξε γκρίνια (και κριτική) λόγω της πίεσης από την περσινή τραγική σεζόν. Αυξήθηκε επειδή δεν έκλεινε ο Ντέσερς, γιατί ήρθαν παίκτες (Ρέλβας, Πενράις) που δεν τους γνώριζε το κοινό. Ο Ριμπάλτα όμως είχε κλειστά αυτιά. Δεν μετακινήθηκε ούτε μέτρο από το δόγμα του. Θα έφτιαχνε το πρότζεκτ όπως εκείνος ήθελε, όχι όπως του "επέβαλλε" η αγορά ή η πίεση κόσμου και Τύπου.

Η μία μεγάλη επένδυση έγινε στο πρόσωπο του Λούκα Γιόβιτς. Τα υπόλοιπα ήταν πιο μετρημένα. Και "ψαγμένα".

Ο Νίκολιτς ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης. Μιας ομάδας που έπρεπε να ξαναβάλει θεμέλια. Ο Σέρβος από την πρώτη στιγμή έδωσε το στίγμα του. Τότε που πήγε στην παρουσίασή του απευθείας από το αεροδρόμιο. Ενας μαχητής, ζωσμένος με... εκρηκτικά.

Δεν έταξε λαγούς με πετραχήλια. Δουλειά υποσχέθηκε. Βασικός στόχος να περάσει η ΑΕΚ του στη League Phase του Conference. Ποιο... θεαματικό ποδόσφαιρο στην αρχή; Ξεχάστε το. Μόνο αποτελέσματα και προκρίσεις. Το έκανε. Τρία στα τρία καλοκαιριάτικα. Κόντρα σε καλές ομάδες, όχι σε... καφενεία.

Στη συνέχεια υποσχέθηκε ότι θα δούμε τη δική του ΑΕΚ τον Οκτώβριο. Επεσε έξω ένα μήνα. Στο κακό διάστημα είδαμε την ΑΕΚ να χάνει με κάτω τα χέρια από την Τσέλιε, να μην είναι ανταγωνιστική στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Αρχισε η γκρίνια. Και η αμφισβήτηση του Σέρβου. Όχι όμως εντός του κλαμπ.

Ο Ηλιόπουλος απέδειξε σε εκείνο το κρίσιμο σταυροδρόμι πόσο πολύ πιστεύει στο πρότζεκτ και στους ανθρώπους του. Ασπίδα υπομονής και προστασίας για τον Νίκολιτς. Αλλος στη θέση του, με ένα και κάτι χρόνο στον χώρο, μπορεί να είχε πάρει σφουγγάρι. Το αφεντικό της ΑΕΚ λειτούργησε με ωριμότητα και σύνεση. Και το πιστώθηκε!

Μόλις μπήκε ο Νοέμβριος η ΑΕΚ του Νίκολιτς άρχισε να οικοδομεί τον χαρακτήρα της, να νικάει και να χτίζει σερί. Σήμερα, ενάμιση μήνα μετά, είναι σε 12 ματς αήττητη, έχει 11 νίκες και μια ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς όπου βάσει εικόνας έπρεπε να έχει βάλει τέσσερα γκολ.

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς προκρίθηκε απευθείας στους "16" του Conference league (ούσα 3η στην τελική βαθμολογία) είναι μόλις ένα βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό (και δύο πάνω από τον ΠΑΟΚ) στο πρωτάθλημα, έχει μπροστά της το "καλό μονοπάτι" που μπορεί να την οδηγήσει μέχρι τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος χωρίς ντέρμπι.

Πάνω απ΄όλα όμως είναι μια ομάδα η οποία ΚΑΙ αποτελέσματα παίρνει ΚΑΙ ωραίο ποδόσφαιρο παράγει. Με ένα προπονητή που δεν "κλαψουρίζει" για τις συνεχόμενες (και μπόλικες) απουσίες αλλά δουλεύει διαρκώς αναδεικνύοντας πρωταγωνιστές. Εχει 4 πυλώνες - Ρότα, Πινέδα, Μάνταλο, Γιόβιτς- αλλά παιχνίδι με παιχνίδι πότε βγαίνει μπροστά ο Καλοσκάμης, ο Ζοάο Μάριο, ο Λιούμπισιτς, ο Γκατσίνοβιτς, ο Μάριν, ο Κοϊτά. Χθες ήταν η σειρά του ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ Βίντα, αλλά και των Ελίασον και Κουτέσα που υπέγραψαν το δεύτερο χρυσό γκολ της πρόκρισης. Σε ματς που η Ενωση δεν είχε 7 παίκτες (Μουκουντί, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Πιερό) οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν σημαντικές λύσεις στον προπονητή. Ομως εκείνος βρήκε τρόπο και πήρε, με τεράστια ανατροπή, αυτό που ήθελε.

Η ποδοσφαιρική πρόταση της ΑΕΚ δουλεύεται λιγότερο από 7 μήνες! Από το "σκόνη και θρύψαλα" της περσινής περιόδου στο σήμερα της αποθέωσης από τον κόσμο της. Το χρονικό διάστημα είναι ελάχιστο. Οσοι γνωρίζουν μπορούν να το τεκμηριώσουν. Οσοι σε τούτη τη χώρα θεωρούν πως οι καλές ομάδες φτιάχνονται μέσα σε... ένα μήνα ας το γυρίσουν στο τάβλι.

Ας σκεφτούμε που μπορεί να φτάσει αυτή τη δουλειά σε βάθος ενός χρόνου από σήμερα. Με τον Ριμπάλτα να έχει ολοκληρώσει την φάση των "τριών μεταγραφικών περιόδων" που είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι χρειάζεται για το ρόστερ της ΑΕΚ όπως το έχει στο μυαλό του. Με τον Νίκολιτς να προσθέτει καθημερινά ποιοτικά στοιχεία, να παράγονται με μεγαλύτερη ευκολία οι αυτοματισμοί, να ανεβαίνει κι άλλο ο πήχης της χημείας και της αυτοπεποίθησης.

Οπως σε όλα στη ζωή έτσι και για την ΑΕΚ λογικά θα υπάρξουν ξανά κάποια δύσκολα βράδια. Τώρα όμως ΞΕΡΕΙ τον τρόπο διαχείρισης. Γνωρίζει ότι η υπομονή, η στήριξη, οι χαμηλοί τόνοι, η δουλειά δικαιώνουν αυτούς που δεν παίρνουν βιαστικές και αντι-ποδοσφαιρικές αποφάσεις.

Η ποδοσφαιρική της πρόταση ΑΞΙΖΕΙ να στηριχθεί καθώς ήδη αποδίδει. Ο Ηλιόπουλος θα την στηρίξει. Ο κόσμος της δείχνει ότι γουστάρει πολύ αυτό που βλέπει. Και είναι δίπλα με την ψυχή του.

Οπότε ας αφήσουμε τον χρόνο να τρέξει. Για να μας δείξει μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Τώρα είναι μόλις στην αρχή...