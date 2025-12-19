Τι κάνει ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο ματς της χρονιάς του;

Ο ΠΑΟΚ ρίχνει «αυλαία» στο 2025 υποδεχόμενος τον Παναθηναϊκό, έχοντας την συντριπτική παράδοση με το μέρος του όσον αφορά το... last dance του έτους.

Το πρώτο -πολύ- απαιτητικό κομμάτι της σεζόν ολοκληρώνεται με ένα ακόμα ντέρμπι, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, με στόχο να παραμείνει σε απόσταση «βολής» από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ένα αρκετά σύνηθες ζευγάρι για το τελευταίο παιχνίδι του έτους, καθώς και το 2020 οι δύο ομάδες είχαν ρίξει «αυλαία», με επικράτηση του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, σε εκείνο το παιχνίδι είχαν σκοράρει για τον Δικέφαλο δύο παίκτες που αγωνίζονται πλέον στον Παναθηναϊκό, ο λόγος για τους Σφιντέρσκι-Ίνγκασον, ενώ για τους φιλοξενούμενους είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Αϊτόρ.

Το τρομερό «ασπρόμαυρο» σερί όμως έχει φτάσει στις 16 συνεχόμενες νίκες όσον αφορά το... last game πριν τα Χριστούγεννα, με την τελευταία γκέλα να καταγράφεται στις 20 Δεκεμβρίου του 2008, κόντρα στον Πανσερραϊκό εκτός έδρας (1-1).

Έκτοτε, ο ΠΑΟΚ... τρέχει σερί δεκαέξι νικών, ενώ στις δεκαπέντε εξ αυτών μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» έχουν σκοράρει δύο τουλάχιστον γκολ, με τον Πλατανιά να είναι η μοναδική ομάδα - το 2015- που κράτησε... χαμηλά τους Θεσσαλονικείς.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δικέφαλος δεν δέχεται καν γκολ, κρατώντας στο «μηδέν» Παναιτωλικό, Κηφισιά και Ατρόμητο, επικρατώντας πέρσι «σβηστά» της ομάδας του Περιστερίου με 3-0.

Tα αποτελέσματα στα τελευταία ματς του ΠΑΟΚ ανά έτος τα τελευταία 21 χρόνια: