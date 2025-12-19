Λαπόρτα: «Ήθελα να σπουδάσω ιατρική - Παραλίγο να αποβληθώ από το σχολείο»

Ο Ζοάν Λαπόρτα αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία της ζωής του από τα μαθητικά του χρόνια, μιλώντας για ένα περιστατικό στο λύκειο που παραλίγο να του κοστίσει την αποβολή από το σχολείο.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα παραδέχτηκε πως δεν ήταν πάντα υπόδειγμα μαθητή, τονίζοντας ότι στην τελευταία σχολική χρονιά «ξέφυγε» από τον έλεγχο.

Όπως εξήγησε, σε ένα διαγώνισμα φυσικής που δεν μπορούσε να λύσει, αποφάσισε να κλέψει το θέμα προκειμένου να μάθει τις απαντήσεις, τις οποίες στη συνέχεια μοίρασε στους συμμαθητές του.

Ωστόσο οι καθηγητές τον έπιασαν επ αυτοφώρω και εισηγήθηκαν να αποβληθεί από το σχολείο. Όμως η στήριξη και η διαμαρτυρία από τους συμμαθητές του έπιασε τόπο και εκείνος την γλύτωσε με επίπληξη

Παράλληλα, ο Λαπόρτα αναφέρθηκε και στις σπουδές του, αποκαλύπτοντας ότι το αρχικό του όνειρο ήταν να γίνει γιατρός. Όμως, οι βαθμοί του δεν του το επέτρεψαν, καθώς δεν έπιανε τη βάση που απαιτούσε η ιατρική σχολή.

«Ήθελα να σπουδάσω ιατρική, αλλά δεν είχα τους απαραίτητους βαθμούς. Η βαθμολογία μου ήταν 6,5, ενώ η ιατρική απαιτούσε 7,2. Έτσι, κατέληξα στη νομική».