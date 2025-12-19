ΠΑΕ ΑΕΚ: «Τα υποκριτικά “συγχαρητήρια” της ΕΠΟ δεν τα θέλουμε - Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα “ακάθαρτα”»!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει πως δεν αποδέχεται τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ και κάνει λόγο για υποκρισία.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θυμίζουμε πως χθες, μετά τη νίκη της Ένωσης επί της Κραϊόβα και την πρόκριση στους 16 του UEFA Conference League εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση την οποία η ΑΕΚ δεν αποδέχεται, όπως επισημαίνει με επίσημη τοποθέτηση της.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, μιλά για υποκρισία και τονίζει πως αυτά τα «συγχαρητήρια» «δεν τα θέλουμε και είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας μας... Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα "ακάθαρτα"».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Σχετικά με την χθεσινή «συγχαρητήρια» ανακοίνωση της ΕΠΟ για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει:



Τα υποκριτικά, τυπικά κλισέ - συγχαρητήρια- της ΕΠΟ δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε και είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας μας... Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»...