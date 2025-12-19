Ξηλώνεται το χορτάρι της Λεωφόρου και μπαίνει ολλανδικό τον Ιαναουάριο

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται τη διακοπή και αντικαθιστά το πάνω στρώμα του χλοοτάπητα της Λεωφόρου, με νέο από την Ολλανδία, που θα πατηθεί πρώτη φορά στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Τα φαινόμενα ολισθηρότητας που παρατηρήθηκαν στους προηγούμενους τρεις εντός έδρας αγώνες των «πράσινων» στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ήταν αποτέλεσμα των αυξημένων τιμών υγρασίας που επικράτησαν τις συγκεκριμένες βραδιές στο γήπεδο της Λεωφόρου, εξαιτίας των οποίων δημιουργήθηκε ένα λεπτό στρώμα υγρασίας επάνω στην επιφάνεια του χλοοτάπητα.



Αυτή ήταν ωστόσο η αφορμή για να παρατηρηθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Η αιτία ήταν το γεγονός ότι την περασμένη αγωνιστική περίοδο που ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε στο ΟΑΚΑ δεν υπήρξαν αγώνες στη Λεωφόρο και ο χλοοτάπητας έμεινε για μεγάλο διάστημα ανενεργός ή πιο σωστά δεν υπήρξαν η περιοδικότητα αγώνων/πατημάτων που απαιτείται για να διατηρήσει την ποιότητά του.



Ως εκ τούτου οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πήραν την απόφαση να ξηλώσουν άμεσα το πάνω στρώμα (διότι το αποστραγγιστικό σύστημα, το οποίο αντικαταστάθηκε προ τριετίας με νέο υπερσύγχρονο, είναι σε άριστη κατάσταση), την επιφανειακή στρώση, όπως λέγεται, και να την αντικαταστήσουν με νέο χλοοτάπητα που θα έρθει από την Ολλανδία. Αυτός προβλέπεται να τοποθετηθεί στη Λεωφόρο στις αρχές Ιανουαρίου με προφανή σκοπό να είναι πανέτοιμος προς χρήση στο επόμενο εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού με τον Πανασερραϊκό (11/1) στην ιστορική έδρα του συλλόγου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τελευταία τρία εντός έδρας ματς, οι «πράσινοι» επέλεξαν την πρακτική αραίωσης του χλοοτάπητα για να «ανοίξει» η επιφάνεια και τοποθέτησαν ενδιάμεσα ειδική άμμο υψηλής ποιότητας, για να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να βελτιωθεί η πρόσφυση. Τώρα που υπάρχει μεγαλύτερο χρονικό κενό από αγωνιστικές υποχρεώσεις θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση.