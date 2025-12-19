Από 8.500 εισιτήρια θα πάρουν Ολυμπιακός και ΟΦΗ για το Σούπερ Καπ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 3/1 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Σούπερ Καπ που επιστρέφει στην ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα έπειτα από πολλά χρόνια, έχει αρχίσει.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 3/1 στο Παγκρήτιο Στάδιο ανάμεσα στον νταμπλούχο Ολυμπιακό και τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας ΟΦΗ.

Οι διεργασίες έχουν ενταθεί και την Παρασκευή έγινε γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι δύο ομάδες.

Από το πρακτικό της σύσκεψης, προκύπτει ότι οι δύο ομάδες θα πάρουν από περίπου 8.500 εισιτήρια, για την ακρίβεια από 8.380 εισιτήρια.

Η ομάδα της Κρήτης θα έχει κόσμο στις θύρες 12, 13, 14, 15, 16, 17 και στη 19 έως τη θύρα VIP. Η θύρα 18 θα αποτελέσει τη νεκρή ζώνη. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τους «ερυθρόλευκους».

Ο ΟΦΗ θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση με αναλυτικές πληροφορίες τη Δευτέρα, με τις τιμές να είναι από 10 έως 30 ευρώ και προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Όσοι έχουν κάρτα διαρκείας στις θύρες 1, 2, 19 και 20 θα έχουν αποκλειστικό δικαίωμα αγοράς για τον τελικό του Σούπερ Καπ στη θύρα 19, όπου υπάρχει στέγαστρο. Ασφαλώς και μπορούν αν θέλουν να αγοράσουν σε άλλη θύρα.