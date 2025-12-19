Ο Γιόβιτς έσωσε την… Όλομουτς: Ο προπονητής έμαθε την πρόκριση από τους οπαδούς! (vid)

Το πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 90+15’ σφράγισε στην ΑΕΚ την πρόκριση στους «16» του Conference League, αλλά ταυτόχρονα έδωσε και τη Σίγκμα Όλομουτς το εισιτήριο για την επόμενη φάση, σε ένα φινάλε... θρίλερ!

Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 της Κραϊόβα σε ένα δραματικό φινάλε, ενώ η Σίγκμα Όλομουτς είχε ηττηθεί 1-2 από τη Λεχ Πόζναν και οι περισσότεροι οπαδοί είχαν ήδη αποχωρήσει από το γήπεδο.

Η ισοπαλία 2-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια άλλαξε όμως τα δεδομένα: η Όλομουτς ισοβάθμησε με την Κραϊόβα, διατηρώντας ίδια διαφορά τερμάτων αλλά με περισσότερα γκολ υπέρ, εξασφαλίζοντας τελικά την παραμονή της στην 24άδα.

Ο προπονητής της Όλομουτς, Τόμας Γιανότκα, δεν είχε λάβει ενημέρωση για την εξέλιξη του ματς στην «OPAP Arena». Καθώς αποχαιρετούσε τους οπαδούς στο πέταλο, ένας εξ αυτών του μετέφερε την είδηση για την πρόκριση, προκαλώντας ξέσπασμα χαράς σε παίκτες, προπονητικό τιμ και φιλάθλους που είχαν παραμείνει στο γήπεδο παρά την αρχική απογοήτευση.