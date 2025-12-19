Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής, Άγκε Χαρέιντε

Έφυγε από τη ζωή ο Άγκε Χαρέιντε σε ηλικία 72 ετών.

Ο Άγκε Χαρέιντε απεβίωσε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σε ηλικία 72 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο διάσημος Νορβηγός προπονητής, γνωστός για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο, έχασε τη ζωή του μετά από μήνες αγώνα με έναν όγκο στον εγκέφαλο.

Ο Άγκε Χαρέιντε μεταξύ άλλων κάθισε στον πάγκο της εθνικής Νορβηγίας την πενταετία 2003-08, ενώ είχε επίσης διευθύνει τη Δανία την τετραετία 2016-20 και τη Μάλμε.

Η τελευταία ομάδα που προπόνησε ο Νορβηγός προπονητής ήταν η Ισλανδία, την οποία ανέλαβε τον Απρίλιο του 2023 και αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2024.