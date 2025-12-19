Οι ανατροπές που έγραψαν ιστορία! (vids)

Με αφορμή την... μυθική ανατροπή της ΑΕΚ επί της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (από 0-2, σε 3-2) το SDNA θυμίζει τις πιο χαρακτηριστικές ανατροπές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Από το «έπος» της Βαρκελώνης επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Μπάγερν μέχρι το θαύμα της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη!

Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γκολ και τακτική. Είναι στιγμές που αψηφούν τη λογική, βραδιές που μετατρέπουν την απογοήτευση σε έκσταση και ανατροπές που μένουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων.

Η ΑΕΚ πέτυχε ιστορική ανατροπή εις βάρος της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα επικυρώνοντας το εισιτήριο για τους «16» του Conference League την στιγμή που το ευρωπαϊκό όνειρο της ρουμανικής ομάδας έσβησε άδοξα.



Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 65΄ έχανε 2-0, όμως με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερα να μειώσει αρχικά με τον Βίντα και στις καθυστερήσεις με γκολ των Κουτέσα (90+8΄) και Γιόβιτς (90+14') να πετύχει κάτι που φάνταζε αδιανότητο.

Με αφορμή τη μαγική αυτή βραδιά των «κιτρινόμαυρων», το SDNA θυίζει μερικές από τις πιο συγκλονιστικές ανατροπές στην ιστορία του ευρωπαϊκού και όχι μόνο, ποδοσφαίρου!

1. Το «Θαύμα της Κωνσταντινούπολης» (2005)

Στον τελικό του Champions League, πριν από 20 χρόνια, η Λίβερπουλ βρέθηκε να χάνει από τη Μίλαν με 3-0 στο ημίχρονο. Μέσα σε μόλις έξι λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο (54' έως 60'), οι "Reds" σκόραραν τρεις φορές ισοφαρίζοντας σε 3-3, και τελικά κατέκτησαν το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι.





2. Το έπος της Βαρκελώνης (1999)



Στον τελικό του Champions League το 1999, η Μπάγερν Μονάχου προηγούνταν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-0 μέχρι το 90ό λεπτό. Στις καθυστερήσεις, η Γιουνάιτεντ πέτυχε δύο γκολ (90'+1' Σέριγχαμ, 90'+3' Σόλσκιερ), ανατρέποντας το σκορ σε 2-1 και κατακτώντας το τρόπαιο σε μια από τις πιο "σοκαριστικές" ανατροπές όλων των εποχών!



3. Η ανατροπή της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Άρσεναλ (2006)



Η Άρσεναλ μπήκε στον τελικό ως αουτσάιντερ και μάλιστα ενώ έμεινε με 10 παίκτες από το 18’ (αποβολή του Γενς Λέμαν), κατάφερε να προηγηθεί στο 37’ με κεφαλιά του Σολ Κάμπελ. Οι «Κανονιέρηδες» κρατούσαν το 1-0, όμως η Μπαρτσελόνα, όμως, δεν τα παράτησε. Στο 76’ ο Σάμουελ Ετό ισοφάρισε και στο 81’ ο Ζουλιάνο Μπελέτι ολοκλήρωσε την ανατροπή με σουτ από πλάγια θέση, γράφοντας το 2-1.



4. Ρεάλ Μαδρίτης vs Μάντσεστερ Σίτι (2022)

Στον ημιτελικό του Champions League, η Σίτι προηγούνταν με 1-0 (και 5-3 συνολικό σκορ) μέχρι το 90'. Ο Ρόντρι σκόραρε δύο φορές (90', 91') στέλνοντας το ματς στην παράταση, όπου ο Μπενζεμά με πέναλτι χάρισε την πρόκριση στη Ρεάλ με 3-1 (6-5 συνολικό σκορ).

5. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ vs Λυών (2025)

Στον προημιτελικό του Europa League τον Απρίλιο του 2025, η Γιουνάιτεντ βρέθηκε να χάνει με 4-2 στην παράταση. Με μια απίστευτη αντεπίθεση, σκόραρε τρία γκολ στα τελευταία λεπτά, με τα δύο να έρχονται στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, για να επικρατήσει τελικά με 5-4 και να προκριθεί στα ημιτελικά.

6. Αντβέρπ vs Φένλο (1958)

Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλλων, έλαβε χώρα στο πάλαι ποτέ Κύπελλο Εκθέσεων (μετέπειτα Κύπελλο UEFA), όπου η Αντβέρπ βρέθηκε να χάνει 0-4 από τη Φένλο στο 22ο λεπτό, αλλά κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να νικήσει με 5-4.

7. Πορτογαλία vs Βόρεια Κορέα (1966)

Αν και αφορά Παγκόσμιο Κύπελλο (που διεξήχθη στην Ευρώπη), παραμένει κλασικό παράδειγμα: η Βόρεια Κορέα προηγήθηκε 3-0 στο 25', αλλά ο Εουσέμπιο με 4 γκολ οδήγησε την Πορτογαλία στη νίκη με 5-3.