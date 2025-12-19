Μπαϊαράμ: «Η πιο μαύρη βραδιά από τότε που ξεκίνησα το ποδόσφαιρο»

Βαρύ ήταν το κλίμα στις τάξεις της Κραϊόβα μετά τη δραματική ήττα με 3-2 από την ΑΕΚ, αποτέλεσμα που έφερε τον αποκλεισμό της ρουμανικής ομάδας. O Στέφαν Μπαϊαράμ χαρακτήρισε την χθεσινή βραδιά ως την «πιο μαύρη» της καριέρας του!

Η ΑΕΚ πέτυχε μια εντυπωσιακή ανατροπή, επιστρέφοντας από το 0-2, με γκολ του Κουτέσα στο 90+7’ και του Γιόβιτς στο 90+13’, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στον όμιλο και το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης. Από την άλλη πλευρά, η Κραϊόβα τερμάτισε στην 25η θέση και έμεινε εκτός συνέχειας!

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο εκ των πρωταγωνιστών και σκόρερ της ρουμανικής ομάδας Μπαϊαράμ περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο την ήττα της ομάδας του.

«Είναι η πρώτη φορά που δεν βρίσκω λόγια. Είναι η πιο μαύρη βραδιά από τότε που ξεκίνησα το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το 3-0. Δεχθήκαμε γκολ στο 115ο λεπτό. Δεν ξέρω τι να πω πια. Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Δεν περίμενα ούτε καν να μας ισοφαρίσουν. Απέμεναν λίγα λεπτά. Μας έβαλαν γκολ στην τελευταία φάση και μας κέρδισαν.

Σίγουρα έχουν ποιοτικούς παίκτες, που έχουν αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες. Παρ’ όλα αυτά, μπορούσαμε να κάνουμε το 3-0. Φεύγουμε για το σπίτι πολύ στενοχωρημένοι. Εμείς δείξαμε πολύ καλό πρόσωπο σε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία. Νικήσαμε πολύ καλές ομάδες. Γι’ αυτό είμαστε τόσο απογοητευμένοι. Αν μας είχαν κυριαρχήσει από την αρχή, θα ήταν αλλιώς. Αξίζαμε να προκριθούμε.

Σίγουρα δεχθήκαμε γκολ στο 98ο λεπτό, στις καθυστερήσεις, και αυτό έστειλε το ματς στην παράταση. Η ΑΕΚ έπαιζε στην έδρα της. Ήταν ξεκάθαρο ότι θα είχε και τη βοήθεια του γηπέδου».