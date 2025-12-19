«Βράζουν» στην Κραϊόβα για τη διαιτησία με την ΑΕΚ: «Το περιμέναμε ότι θα είναι υπέρ τους»

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα, επικρατώντας με 3-2 και «σφραγίζοντας» την πρόκρισή της απευθείας στους «16» του Conference League, τερματίζοντας τρίτη στη League Phase. Στο στρατόπεδο της Ένωσης επικρατεί ενθουσιασμός, όμως στον αντίποδα οι Ρουμάνοι εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Στο στόχαστρο των παραπόνων βρέθηκε ο Γεωργιανός ρέφερι, Γκιόργκι Κρουασβίλι, με τον γενικό διευθυντή της Κραϊόβα, Πάβελ Μπαντέα, να κάνει λόγο για διαιτησία χωρίς έλεγχο. Όπως δήλωσε, υπήρξαν φάσεις με αμφισβητούμενες αποφάσεις, ακόμη και επιλογές που χαρακτήρισε «αστείες», τονίζοντας πως η ομάδα του στάθηκε άτυχη σε καθοριστικές στιγμές, παρά την εικόνα που παρουσίασε στο γήπεδο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Στέφαν Μπαϊαράμ, ο οποίος μίλησε για ένα ιδιαίτερα σκληρό βράδυ για τον ίδιο και την ομάδα του. Υπογράμμισε πως η Κραϊόβα είχε τον πλήρη έλεγχο στο πρώτο μέρος και προβάδισμα δύο τερμάτων, ωστόσο δέχθηκε καθοριστικά γκολ στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας και της παράτασης, αφήνοντας αιχμές για στάση της διαιτησίας υπέρ της ΑΕΚ.

Για να ενισχύσουν τη θέση τους, οι Ρουμάνοι ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με τον τραυματισμό του Ασάντ Αλ Χαμλαουί, μετά από μαρκάρισμα του Ντομαγκόι Βίντα, υποστηρίζοντας πως η φάση άξιζε αποβολή και όχι απλή κάρτα.