Record: «Ιωαννίδης το... ηφαίστειο»! (pic)

Σαν... ηφαίστειο που ξυπνά ο Φώτης Ιωαννίδης, με την «Record» να αποθεώνει τον διεθνή στράικερ που χάρισε στην Σπόρτινγκ την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Με γκολ του Φώτη Ιωαννίδη στην παράταση, η Σπόρτινγκ νίκησε 2-3 την Σάντα Κλάρα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού πέτυχε το 5ο του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τα Λιοντάρια και έστειλε την ομάδα του στους «8» του Κυπέλλου, με την "Record" να τον έχει πρωτοσέλιδο στο σημερινό (19/12) της φύλλο και να τον παρομοιάζει με ηφαίστειο!

«Ο Έλληνας έδωσε τη λύση στο ματς στην παράταση μετά από τεράστια μάχη», προσθέτει.