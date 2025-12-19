Τρέλα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ με Ηλιόπουλο, ανακοίνωσε νέο πριμ 500.000 ευρώ!

Πανικός στα αποδυτήρια της ΑΕΚ με τον Μάριο Ηλιόπουλο να ανακοινώνει ένα νέο γερό πριμ, μετά την ευρωπαϊκή νίκη-πρόκριση επί της Κραϊόβα.

Η Ένωση πανηγύρισε την πιο δραματική νίκη της ευρωπαϊκής ιστορίας της, με γκολ στο 98' και στο 90'+15 επί της ρουμανικής ομάδας, για να πάρει την 3η θέση στη League Phase του Conference League και να περάσει απευθείας στους "16" της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στα αποδυτήρια όπου πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, αφού ανακοίνωσε ένα νέο πριμ. Συγκεκριμένα ξεκίνησε από τις 300.000 ευρώ, αλλά με σαφή διάθεση να... ανέβει μετά και τις παραινέσεις των ποδοσφαιριστών το ποσό έκλεισε στις 500.000 ευρώ!

Αυτό ενώ είχε προηγηθεί το πριμ των 200.000 ευρώ έπειτα το διπλό στη Λεωφόρο!