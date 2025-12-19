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Υποψήφιος για το Μουντιάλ ο διαιτητής Ευαγγέλου!

Ποδόσφαιρο
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Ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί Έλληνας διαιτητής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από πολλά χρόνια, με τον Άγγελο Ευαγγέλου να είναι στη λίστα υποψηφίων για το VAR. 

Σημαντική στιγμή... ενόψει για τον Αθηναίο διεθνή διαιτητή. 

Ο Άγγελος Ευαγγέλου συμπεριλήφθηκε στη λίστα της FIFA για τους υποψήφιους διαιτητές VAR του Μουντιάλ 2026. 

Ο Αθηναίος ρέφερι θα συμμετάσχει σε σεμινάρια που θα διοργανώσει η UEFA το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, μαζί με 19 ακόμα διαιτητές. 

Συγκεκριμένα στη λίστα βρίσκονται οι:

Manuel Schuettengruber — AUT
Bram Van Driessche — BEL
Ivan Bebek — CRO
Jarred Gillett — ENG
Carlos Del Cerro Grande — ESP
Alejandro Hernandez — ESP
Jerome Brisard — FRA
Willy Delajod — FRA
Bastian Dankert — GER
Angelos Evangelou — GRE
Marco Di Bello — ITA
Marco Guida — ITA
Rob Dieperink — NED
Dennis Higler — NED
Tomasz Kwiatkowski — POL
Piotr Lasyk — POL
André Narciso — POR
Ovidiu Hategan — ROU
Momcilo Markovic — SRB
Fedayi San — SUI 

Υποψήφιος για το Μουντιάλ ο διαιτητής Ευαγγέλου!