Υποψήφιος για το Μουντιάλ ο διαιτητής Ευαγγέλου!

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί Έλληνας διαιτητής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από πολλά χρόνια, με τον Άγγελο Ευαγγέλου να είναι στη λίστα υποψηφίων για το VAR.

Σημαντική στιγμή... ενόψει για τον Αθηναίο διεθνή διαιτητή.

Ο Άγγελος Ευαγγέλου συμπεριλήφθηκε στη λίστα της FIFA για τους υποψήφιους διαιτητές VAR του Μουντιάλ 2026.

Ο Αθηναίος ρέφερι θα συμμετάσχει σε σεμινάρια που θα διοργανώσει η UEFA το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, μαζί με 19 ακόμα διαιτητές.

Συγκεκριμένα στη λίστα βρίσκονται οι:

Manuel Schuettengruber — AUT

Bram Van Driessche — BEL

Ivan Bebek — CRO

Jarred Gillett — ENG

Carlos Del Cerro Grande — ESP

Alejandro Hernandez — ESP

Jerome Brisard — FRA

Willy Delajod — FRA

Bastian Dankert — GER

Angelos Evangelou — GRE

Marco Di Bello — ITA

Marco Guida — ITA

Rob Dieperink — NED

Dennis Higler — NED

Tomasz Kwiatkowski — POL

Piotr Lasyk — POL

André Narciso — POR

Ovidiu Hategan — ROU

Momcilo Markovic — SRB

Fedayi San — SUI