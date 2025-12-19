Υποψήφιος για το Μουντιάλ ο διαιτητής Ευαγγέλου!

Σημαντική στιγμή... ενόψει για τον Αθηναίο διεθνή διαιτητή.
Ο Άγγελος Ευαγγέλου συμπεριλήφθηκε στη λίστα της FIFA για τους υποψήφιους διαιτητές VAR του Μουντιάλ 2026.
Ο Αθηναίος ρέφερι θα συμμετάσχει σε σεμινάρια που θα διοργανώσει η UEFA το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, μαζί με 19 ακόμα διαιτητές.
Συγκεκριμένα στη λίστα βρίσκονται οι:
Manuel Schuettengruber — AUT
Bram Van Driessche — BEL
Ivan Bebek — CRO
Jarred Gillett — ENG
Carlos Del Cerro Grande — ESP
Alejandro Hernandez — ESP
Jerome Brisard — FRA
Willy Delajod — FRA
Bastian Dankert — GER
Angelos Evangelou — GRE
Marco Di Bello — ITA
Marco Guida — ITA
Rob Dieperink — NED
Dennis Higler — NED
Tomasz Kwiatkowski — POL
Piotr Lasyk — POL
André Narciso — POR
Ovidiu Hategan — ROU
Momcilo Markovic — SRB
Fedayi San — SUI