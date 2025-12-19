H Μίλαν κατέθεσε πρόταση στην Γουέστ Χαμ για τον Φίλκρουγκ

Οι «ροσονέρι» βρίσκονται σε αναζήτηση επιθετικού έπειτα από τον τραυματισμό του Σαντιάγο Χιμένεθ, την ώρα που Μέσα από το εξωτερικού γράφουν για πρόταση του ιταλικού συλλόγου στην Γουέστ Χαμ για τον Γερμανό επιθετικό.

Η πρόθεση της Μίλαν να αναζητήσει επιθετικό τον προσεχή Γενάρη ήταν δεδομένη, με τον Μάουρο Ικάρντι να είναι μεταξύ των υποψήφιων που ακούστηκαν στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της Μίλαν.

Ωστόσο, σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού συνδέουν την περίπτωση του 32χρονου Γερμανού επιθετικού της Γουέστ Χαμ, ο οποίο φέτος έχει 9 επίσημες συμμετοχές με τα “Σφυριά” χωρίς ωστόσο να βρει δίχτυα ή να μοιράσει κάποια ασίστ.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός έγινε κάτοικος Αγγλίας το Αύγουστο του 2024, όταν η Γουέστ Χαμ τον αγόρασε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι «Ροσονέρι» θέλουν τον εξάμηνο δανεισμό του Φίλγκρουγκ, βάζοντας σε ενδεχόμενη συμφωνία και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.