Παράπονα προπονητή Κραϊόβα για τις καθυστερήσεις: «Είναι δύσκολο να εξηγήσω τι έγινε»!

Ο προπονητής της Κραϊοβα, Φιλίπε Κοέλιο εξέφρασε παράπονα για το χρόνο των καθυστερήσεων που κρατήθηκαν τονίζοντας μετά την ήττα από την ΑΕΚ πως «είναι δύσκολο να εξηγήσω τι έγινε»!

«Είναι μια βραδιά που χάθηκε ένα όραμα. Αλλα το όραμα δε χάθηκε επειδή δεν παίξαμε καλά. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Γιατί κρατήθηκαν 8 λεπτά και μετά άλλα 4. Το ποδόσφαιρο έχασε. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών μου. Παίξαμε κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα. Είναι δύσκολο να εξηγήσω τι έγινε. Πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας».

Είπατε ότι το ποδόσφαιρο έχασε και για τις καθυστερήσεις που κρατήθηκαν. Οι παίκτες σας έπεσαν μετρημένες 18 φορές στο χορτάρι «τρώγοντας» τον χρόνο… «Η ομάδα μου έδειξε προσωπικότητα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό ήθελα να πω. Το αποτέλεσμα ήταν άδικο για την ομάδα μου», ήταν η απάντηση του Πορτογάλου προπονητή σε Έλληνα δημοσιογράφο.