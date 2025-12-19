Μαρίν: «Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα και για τα όσα έχουμε πετύχει ως τώρα»

Υπερήφανος για την ΑΕΚ και την προσπάθεια του ίδιου και των συμπαικτών του δήλωσε ο Ραζβάν Μαρίν μετά την επική ανατροπή και τη νίκη επί της Κραϊόβα μέσω της οποίας η Ένωση «κλειδώσε» την απευθείας πρόκρισή της στη φάση των «16» του Conference League!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο μέσος της ΑΕΚ:

«Αρχίσαμε πολύ καλά το παιχνίδι και το ελέγξαμε στο πρώτο 20λεπτο. Η Κραϊόβα τα πήγε και εκείνη καλά, μας δημιούργησε προβλήματα, προηγήθηκε και βρήκε το δεύτερο γκολ της από δικό μας λάθος, αλλά στη συνέχεια βάλαμε τα δυνατά μας. Με 30.000 κόσμο να σε στηρίζει τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα και τελικά τα καταφέραμε. Η Κραϊόβα είναι πολύ καλή ομάδα και κάνει καλή σεζόν στη Ρουμανία. Όταν έχεις δίπλα σου τον κόσμο να σε στηρίζει είναι εύκολο να πιέσεις πολύ. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν παίζει ρόλο η κούραση, πιέζεις στο 100% μέχρι τα τελευταία λεπτά».

Για την επιστροφή της ΑΕΚ σε νοκ-άουτ ευρωπαϊκής διοργάνωση: «Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα και για τα όσα έχουμε πετύχει ως τώρα. Γράψαμε ιστορία στην Ιταλία και στην Τουρκία, τώρα είμαστε στους 16 για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας και ελπίζω στο τέλος της σεζόν να κατακτήσουμε τρόπαια».

Για τη φάση των «16»: «Δεν το σκεφτόμαστε αυτό, δεν είχαμε χρόνο να το σκεφτούμε, πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποιες ομάδες θα προκριθούν και να είμαστε συγκεντρωμένοι ενόψει ΟΦΗ».