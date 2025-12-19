Η κριτική της ΑΕΚ: Ο απίθανος Βίντα και οι Κουτέσα-Ελίασον που άλλαξαν τις ισορροπίες

Η ΑΕΚ με ανατροπή-έπος νίκησε 3-2 την Κραϊόβα και πέταξε για τους 16 έχοντας κορυφαίο τον Ντομαγκόι Βίντα που πέτυχε το γκολ της μείωσης του σκορ και κέρδισε και το πέναλτι στο φινάλε, με την κίνηση του Νίκολιτς να βάζει Κουτέσα-Ελίασον να παίζει τον δικό της καθοριστικό ρόλο!

Στρακόσα 8

Δεν φέρει ευθύνη προφανώς στα γκολ που δέχεται. Έχει προηγηθεί μάλιστα σωτήρια επέμβαση από τον ίδιο σε πρώτο χρόνο πριν το 0-1, ενώ είχε δυο ακόμα σημαντικές αποκρούσεις. Δέχτηκε πίεση και είχε αρκετή δουλειά λόγω της αστάθειας που έδειξε αμυντικά η ΑΕΚ ενώ και στο δεύτερο τέρμα δύσκολο θα μπορούσε να αντιδράσει.

Ρότα 7

Είχε κάποια προβλήματα αμυντικά από την πλευρά του καθώς ο κινητικός Μπαϊράμ δημιούργησε ρήγματα. Στην επανάληψη ανέβηκε πάρα πολύ και ιδίως όταν μπήκε στο ματς και ο Ελίασον υπήρξαν πολλές συνεργασίες από δεξιά.

Ρέλβας 8

Παιχνίδι απαιτήσεων αλλά ο Ρέλβας έπαιξε και απόψε σε υψηλά στάνταρ. Αμυντικά τα πήγε καλά σε γενικές γραμμές βγαίνοντας νικητής στις περισσότερες μάχες που έδωσε ενώ έδωσε πράγματα και με την ηρεμία που έβγαζε στο χτίσιμο των επιθέσεων από πίσω.

Βίντα 10

Συγκλονιστική εμφάνιση από τον Κροάτη που ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Δεν σταμάτησε ποτά να παλεύει και να το πιστεύει και ήταν αυτός που άναψε τη… σπίθα με την μείωση του σκορ. Δεν έμεινε εκεί όμως. Με όσες δυνάμεις είχε έβγαινε μπροστά, καθάρισε τα πάντα πίσω και στο φινάλε κέρδισε το πέναλτι βάζοντας πανέξυπνα το πόδι του μπροστά από τον αντίπαλο του με τον Γιόβιτς να διαμορφώνει το τελικό 3-2! Μεγαλειώδης εμφάνιση από τον Βίντα που έδειξε την κλάση του αλλά και το πόσο ηγέτης είναι μέσα στο γήπεδο.

Πήλιος 7

Είχε προβληματάκια στο πρώτο ημίχρονο ανασταλτικά αλλά και με την μπάλα στα πόδια. Στην πορεία βελτιώθηκε κάπως, στην επανάληψη είχε μια ωραία σέντρα που δεν την αξιοποίησε ο Γιόβιτς ενώ από ένα σημείο κι μετά κουράστηκε και έδωσε τη θέση του στον Πενράις.

Πινέδα 7

Δεν ήταν στα καλύτερα του. Το πρώτο γκολ της Κραιόβα ξεκινά από δικό του λάθος ενώ γενικότερα ήταν απρόσεκτος μέσα στο γήπεδο και έμοιαζε μπλοκρισμένος στη δημιουργία με τους Ρουμάνους να τον έχουν διαβάσει. Στην επανάληψη ανέβασε την ένταση του, έπαιξε με μεγαλύτερη συγκέντρωση, ήταν επιδραστικός στη δημιουργία και τα έδωσε όλα.

Μάριν 8

Γεμάτο παιχνίδι από τον Ρουμάνο απέναντι στους συμπατριώτες του. Ο άξονας της ΑΕΚ δεν λειτούργησε τόσο καλά όσο στην Σαμψούντα αλλά ο Μαρίν ήταν σταθερός. Συνεπής στα ανασταλτικά του καθήκοντα, ακριβής στις πάσες του.

Περέιρα 7

Έπαιξε στον γνωστό του ρόλο αριστερά με σαφείς οδηγίες να συγκλίνει προς τα μέσα. Είχε ρόλο στον τομέα της δημιουργίας και του συνδυστικού παιχνιδιού και ήταν συνεπής και τακτικά δίνοντας βοήθειες στον Πήλιο. Από ένα σημείο και μετά που κουράστηκε έδωσε τη θέση του στον Κουτέσα.

Μάνταλος 7

Όπως ο Πινέδα, έτσι και ο Πέτρος, δεν έπιασε τα γνωστά υψηλά του στάνταρ. Έκανε κάποια λάθη στις μεταβιβάσεις που θα μπορούσε να αποφύγει. Παρ’ όλα αυτά τα έδωσε όλα και εκείνος στα 64’ λεπτά που αγωνίστηκε και έκανε πολλά χιλιόμετρα στον άξονα.

Κοϊτά 7

Δεν ήταν ο Κοϊτά της Σαμψούντας αλλά το πάλεψε και εκείνος. Ήταν μαχητικός, ήταν πιεστικός και προσπάθησε. Το παιχνίδι δεν του βγήκε η αλήθεια είναι αλλά μέχρι το φινάλε έβγαλε ψυχή και έδωσε τα πάντα.

Γιόβιτς 8

Δεν του έβγαινε τίποτα απόψε. Είχε τρεις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες με αποκορύφωμα την κεφαλιά από κοντά που έφυγε ψηλά. Έμοιαζε καλά κλεισμένος στο μεγαλύτερο διάστημα από τους Ρουμάνους που τον είχαν διαβάσει και ήταν εκτός ρυθμού. Η εκτέλεση πέναλτι… Buzzer Beater στο φινάλε με ψυχρό αίμα ωστόσο έφερε τη δική του λύτρωση αλλά και τη λύτρωση της ΑΕΚ.

Οι αλλαγές

Ελίασον 9

Σημαντικός παράγοντας στο να γυρίσει το παιχνίδι. Με την είσοδο του έδωσε πλάτος παίζοντας στο δεξί άκρο, έφερε ταχύτητα, έφερε ένταση. Το σημαντικότερο όμως, έφερε την μπάλα σωστά στην περιοχή καθώς αυτός είναι που κάνει την ξυραφιά και βρίσκει απέναντι τον Κουτέσα που ισοφαρίζει με κεφαλιά σε 2-2.

Κουτέσα 9

Κομβικός και ο Κουτέσα στην ανατροπή έπος. Έδωσε πράγματα με την έκρηξη και την ταχύτητα του αν και έμοιαζε μπλοκαρισμένος από τους Ρουμάνους. Μια φορά ξέφυγε με με τρομερή κεφαλιά ψαράκι έφερε το ματς στα ίσα!

Πενράις 7

Έδωσε πράγματα με την είσοδο του όπως φρεσκάδα και ανεβάσματα που τα είχε ανάγκη η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο.

Γκρούγιτς -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 9

Το έκανε και αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς. Είδε το ματς να του στραβώνει στο πρώτο ημίχρονο, είδε το πλάνο του να βγάζει σοβαρά προβλήματα στη διάρκεια του αγώνα ενώ το δεύτερο γκολ των Ρουμάνων δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Για τον Σέρβο τεχνικό δεν ήταν πρόβλημα ούτε οι ελάχιστες επιλογές που είχε στον πάγκο. Έριξε στο ματς στο 64’ Κουτέσα και Ελίασον για να αποκτήσει η ΑΕΚ πλάτος και αυτή του η ζαριά αποδείχτηκε χρυσάφι. Οι δυο αλλαγές του έφεραν το 2-2 με μια εξαίσια συνεργασία ενώ από εκεί και πέρα ήταν θέμα ψυχής, μετάλλου, χαρακτήρα. Η δική του ΑΕΚ όπως φαίνεται δεν έχει μόνον πλάνο, δεν έχει μόνο στρατηγική αλλά έχει αποκτήσει και έναν χαρακτήρα νικητή που τον έβγαλε και σήμερα πετυχαίνοντας μια ανατροπή έπος που στέλνει την ομάδα του απευθείας στους 16 του Conference, μια επιτυχία την οποία ξεκάθαρα υπογράφει ο στρατηγός Νίκολιτς!