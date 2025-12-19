MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Βαθμολογία UEFA: Έκανε τη δουλειά η ΑΕΚ, αλλά οι Πολωνοί προσπέρασαν την Ελλάδα και ανέβηκαν 11οι

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη πρόκριση στους «16» του Conference League και νίκη επί της Κραϊόβα, ωστόσο οι βαθμοί δεν έφταναν για την Ελλάδα και η Πολωνία προσπέρασε τη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA.

Περισσότερα σε λίγο...

Αναλυτικά η βαθμολογία:

Θέση Χώρα Πόντοι Ranking Ομάδες
1 Αγγλία 104.325 9/9
2 Ιταλία 92.196 7/7
3 Ισπανία 86.171 8/8
4 Γερμανία 83.402 7/7
5 Γαλλία 75.891 7/7
6 Ολλανδία 65.762 6/6
7 Πορτογαλία 63.266 4/5
8 Βέλγιο 57.750 3/5
9 Τουρκία 48.125 3/5
10 Τσεχία 46.075 4/5
11 Πολωνία 44.625 3/4
12 Ελλάδα 43.712 4/5
13 Δανία 39.356 2/4
14 Νορβηγία 38.587 2/5
15 Κύπρος 34.943 3/4
16 Ελβετία 34.500 3/5
17 Αυστρία 33.050 2/5
18 Σκωτία 30.450 2/5
19 Σουηδία 29.625 1/4
20 Ισραήλ 27.500 1/4
Βαθμολογία UEFA: Έκανε τη δουλειά η ΑΕΚ, αλλά οι Πολωνοί προσπέρασαν την Ελλάδα και ανέβηκαν 11οι