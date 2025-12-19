Βαθμολογία UEFA: Έκανε τη δουλειά η ΑΕΚ, αλλά οι Πολωνοί προσπέρασαν την Ελλάδα και ανέβηκαν 11οι

Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη πρόκριση στους «16» του Conference League και νίκη επί της Κραϊόβα, ωστόσο οι βαθμοί δεν έφταναν για την Ελλάδα και η Πολωνία προσπέρασε τη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA.

Περισσότερα σε λίγο... Αναλυτικά η βαθμολογία: Θέση Χώρα Πόντοι Ranking Ομάδες 1 Αγγλία 104.325 9/9 2 Ιταλία 92.196 7/7 3 Ισπανία 86.171 8/8 4 Γερμανία 83.402 7/7 5 Γαλλία 75.891 7/7 6 Ολλανδία 65.762 6/6 7 Πορτογαλία 63.266 4/5 8 Βέλγιο 57.750 3/5 9 Τουρκία 48.125 3/5 10 Τσεχία 46.075 4/5 11 Πολωνία 44.625 3/4 12 Ελλάδα 43.712 4/5 13 Δανία 39.356 2/4 14 Νορβηγία 38.587 2/5 15 Κύπρος 34.943 3/4 16 Ελβετία 34.500 3/5 17 Αυστρία 33.050 2/5 18 Σκωτία 30.450 2/5 19 Σουηδία 29.625 1/4 20 Ισραήλ 27.500 1/4