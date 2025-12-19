Βαθμολογία UEFA: Έκανε τη δουλειά η ΑΕΚ, αλλά οι Πολωνοί προσπέρασαν την Ελλάδα και ανέβηκαν 11οι

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Αναλυτικά η βαθμολογία:
|Θέση
|Χώρα
|Πόντοι Ranking
|Ομάδες
|1
|Αγγλία
|104.325
|9/9
|2
|Ιταλία
|92.196
|7/7
|3
|Ισπανία
|86.171
|8/8
|4
|Γερμανία
|83.402
|7/7
|5
|Γαλλία
|75.891
|7/7
|6
|Ολλανδία
|65.762
|6/6
|7
|Πορτογαλία
|63.266
|4/5
|8
|Βέλγιο
|57.750
|3/5
|9
|Τουρκία
|48.125
|3/5
|10
|Τσεχία
|46.075
|4/5
|11
|Πολωνία
|44.625
|3/4
|12
|Ελλάδα
|43.712
|4/5
|13
|Δανία
|39.356
|2/4
|14
|Νορβηγία
|38.587
|2/5
|15
|Κύπρος
|34.943
|3/4
|16
|Ελβετία
|34.500
|3/5
|17
|Αυστρία
|33.050
|2/5
|18
|Σκωτία
|30.450
|2/5
|19
|Σουηδία
|29.625
|1/4
|20
|Ισραήλ
|27.500
|1/4