Η ΑΕΚ σε μια βραδιά εκτόξευσε το ranking της - Έρχονται πιο ευνοϊκές κληρώσεις

Η ΑΕΚ με την επική ανατροπή απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, όχι μόνο σφράγισε το εισιτήριο για τους «16» του Conference League, αλλά εκτόξευσε και το ranking της στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Συγκεκριμένα, με την πρόκριση της στους 16 του Conference League, η ΑΕΚ πήρε σε ένα βράδυ 2.000 βαθμούς (σ.σ. από την νίκη) και άλλους 4.000 ως μπόνους πρόκρισης μέσω της 3ης θέσης.

Έτσι, η Ένωση έφτασε τους 13.000 βαθμούς μόνο φέτος και πλέον πήγε το συλλογικό της ranking στο 19.500, ενώ φέτος μπήκε στις κληρώσεις με 9.500 βαθμούς, κάτι που σημαίνει πολύ πιο ευνοϊκές κληρώσεις στο μέλλον!

Φυσικά, η ΑΕΚ μπορεί να βελτιώσει κι άλλο το ranking της στην ειδική βαθμολογία της UEFA, αν προχωρήσει πιο βαθιά στην διοργάνωση.