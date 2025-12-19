Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Τα highlights από την επική ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα (vid) 19-12-2025 00:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Universitatea Craiova 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε τα στιγμιότυπα και τις καλύτερες στιγμές από την μεγάλη νίκη με ανατροπή της ΑΕΚ απέναντι στην Κραϊόβα με 3-2. Δείτε παρακάτω: «Μια υπέροχη μανούλα»: Η Μυρτώ της Πάρου χαμογελά ξανά – Η νέα φωτογραφία και το κύμα συμπαράστασης στη μητέρα της dailymedia.gr «Έχει τρόπους ο δημαγωγός»: Το σκίτσο του Αρκά για τον Τσίπρα επιβεβαίωσε ότι τον έχει ακόμα άχτι (Pic) dailymedia.gr Το πιο βρώμικο κόλπο της Αστυνομίας: Ο δημοσιογράφος που βασανίστηκε για να πάρει πάνω του τη δολοφονία που συγκλόνισε τον πλανήτη menshouse.gr Μόνο οι μυημένοι το γνωρίζουν: Ένα μικρό μαγαζί κάνει το καλύτερο γαλακτομπούρεκο της Ελλάδας menshouse.gr Το υβριδικό 4-2-4 στην επανάληψη: Οι 3 κινήσεις του Αντσελότι στο προπονητικό masterclass που μεταμόρφωσε τη Βραζιλία menshouse.gr «Ταβάνι του είναι το 12%»: Η πρόβλεψη του μετρ των δημοσκοπήσεων που τον εξέθεσε ο Τσίπρας instanews.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ μαθηματικών που δείχνει ότι ξέχασες και τα πολύ απλά; menshouse.gr Δεν είναι του Σαμαρά: Ποιο κόμμα φοβούνται στη ΝΔ ότι θα πάρει στις εκλογές πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των δημοσκοπήσεων instanews.gr Τα highlights από την επική ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα (vid) SHARE