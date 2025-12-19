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Τα highlights από την επική ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε τα στιγμιότυπα και τις καλύτερες στιγμές από την μεγάλη νίκη με ανατροπή της ΑΕΚ απέναντι στην Κραϊόβα με 3-2.

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Τα highlights από την επική ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα (vid)