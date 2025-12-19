Πρόκριση «χρυσάφι» για την ΑΕΚ!

Πέρα από το απευθείας εισιτήριο για τους «16» του Conference League, η ΑΕΚ μετά τη νίκη κόντρα στην Κραϊόβα και την 3η θέση στην League Phase, έβαλε στις αποσκευές της 2.5 εκατ. ευρώ!

Μέχρι το 98' έχανε με 1-2 και ήταν εκτός 8άδας και το φινάλε τη βρήκε νικήτρια με 3-2 και 3η στην League Phase. Αυτή η νίκη ήταν πολλά περισσότερα από 3 βαθμοί τελικά για την ΑΕΚ που εκτοξεύτηκε σε κάθε επίπεδο πέρα από τη βοήθεια που έδωσε στη βαθμολογία της Ελλάδας. Και αυτό γιατί η Ένωση χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιόβιτς σε «νεκρό» χρόνο θα βάλει στα ταμεία της 2.5 εκατ. ευρώ.

Θα λάβει 952.000 ευρώ για το ότι έκανε άλμα στη βαθμολογία και ανέβηκε 3η, ενώ η επική ανατροπή και η νίκη κόντρα στην Κραϊόβα αποφέρει ακόμα 400.000 ευρώ. Το... χρήμα δεν σταματά εκεί, αφού η θέση στην πρώτη 8άδα δίνει επιπλέον 400.000 και η πρόκριση στους «16», έξτρα 800.000.