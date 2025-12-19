Η ΑΕΚ επιστρέφει στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 23 χρόνια!

Η ΑΕΚ έκανε μυθική ανατροπή απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (3-2) και «σφράγισε» το απευθείας εισιτήριο για τους «16» του Conference League.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ένωση, αφού επιστρέφει σε φάση «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης 23 χρόνια μετά την τελευταία φορά που πορεύτηκε τόσο μακριά στην Ευρώπη.

Ήταν η σεζόν 2002/03, όταν η ΑΕΚ πετούσε εκτός τη Μακάμπι Χάιφα με 8-1 συνολικό σκορ, στο τότε Κύπελλο UEFA και πανηγύριζε την πρόκρισή της στους «16» της διοργάνωσης, κάτι που επανέλαβε φέτος, αυτή τη φορά στο Conference League.

Στη συνέχεια αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 0-1 από τη Μάλαγα, στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο «Νίκος Γκούμας», στις 27 Φεβρουαρίου 2003.