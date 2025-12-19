ΕΠΙΚΗ ανατροπή με πέναλτι του Γιόβιτς και στα... ουράνια η ΑΕΚ! (vid)

Με πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς η ΑΕΚ πέρασε απευθείας στους «16» της διοργάνωσης και... πέταξε εκτός την Κραϊόβα που έχασε μέσα από τα χέρια της την πρόκριση.

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