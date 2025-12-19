Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE ΕΠΙΚΗ ανατροπή με πέναλτι του Γιόβιτς και στα... ουράνια η ΑΕΚ! (vid) 19-12-2025 00:21 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Universitatea Craiova ΠΡΟΣΩΠΑ Λούκα Γιόβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς η ΑΕΚ πέρασε απευθείας στους «16» της διοργάνωσης και... πέταξε εκτός την Κραϊόβα που έχασε μέσα από τα χέρια της την πρόκριση. Δείτε παρακάτω: Σαν νησί, χωρίς ακτοπλοϊκά: Με 70€ τη βραδιά ξυπνάς με τον ήχο του κύματος σε πέτρινα αρχοντικά που εξαφανίζονται από το booking στο λεπτό menshouse.gr Ο ένας ηθοποιός, ο άλλος στο GNTM: Οι 2 επώνυμοι που επέλεξε για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Στην πρώτη γραμμή της ΕΛ.Α.Σ.: Οι 18 γυναίκες που έχει στο πλευρό του ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Δεν νιώθεις χαρά ακόμα κι όταν κάνεις αυτό που σε ικανοποιεί; Αυτός είναι ο λόγος menshouse.gr Αντικαταστάτρια Φαίης Σκορδά: Έκπληξη ολκής με Νατάσα Γιάμαλη dailymedia.gr Απόφαση-έκπληξη για το τέλος του «Αλ Τσαντίρι» απ’ το MEGA dailymedia.gr Κλείνει μόλις τελειώσει ο χειροποίητος γύρος του: Όποιος πρόλαβε, έφαγε το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας menshouse.gr ΕΠΙΚΗ ανατροπή με πέναλτι του Γιόβιτς και στα... ουράνια η ΑΕΚ! (vid) SHARE