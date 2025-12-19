Βαθμολογία Conference League: Τρομερή ΑΕΚ στην 3η θέση - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Η ΑΕΚ με ΕΠΙΚΟ comeback έκανε απίστευτη ανατροπή κόντρα στην Κραϊόβα, πέρασε στην 8άδα του League Phase, πήρε την 3η θέση και πέταξε εκτός τους Ρουμάνους. Αναλυτικά η βαθμολογία του Conference League.

Απευθείας στους 16 του Conference League πέρασε η ΑΕΚ, με την Ένωση να κάνει μία επική ανατροπή επί της Κραϊόβα και να τερματίζει τελικά στην 3η θέση!

Η ΑΕΚ ακόμη και με την ισοπαλία περνούσε ως 8η αφού προέκυψαν πολλά μαζεμένα τρελά αποτελέσματα εντός έδρας ισοπαλίες για Κρίσταλ Πάλας, Άλμααρ, Τσέλιε, ήττα Φιορεντίνα , αλλά με τη νίκη έκανε ακόμη πιο εύκολη τη δουλειά της.

Έτσι, η 3η ΑΕΚ και η 4η Σπάρτα Πράγας θα παίξουν με νικητή ζευγαριού ανάμεσα στην 13η Τσέλιε και την 14η Άλκμααρ που θα παίξουν απέναντι στην 19η Νόα και την 20ή Ντρίτα.

Τέλος, ο δικέφαλος θα μάθει τον αντίπαλο της στους «16» στην κλήρωση της 27/2 και θα έχει επαναληπτικό στην ΟΠΑΠ Αρένα και στους «16» και στους προημιτελικούς.

Τα παιχνίδια για την φάση των «16» θα γίνουν 12 και 19 Μαρτίου.

Αναλυτικά η βαθμολογία: