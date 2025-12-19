Βαθμολογία Conference League: Τρομερή ΑΕΚ στην 3η θέση - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Απευθείας στους 16 του Conference League πέρασε η ΑΕΚ, με την Ένωση να κάνει μία επική ανατροπή επί της Κραϊόβα και να τερματίζει τελικά στην 3η θέση!
Η ΑΕΚ ακόμη και με την ισοπαλία περνούσε ως 8η αφού προέκυψαν πολλά μαζεμένα τρελά αποτελέσματα εντός έδρας ισοπαλίες για Κρίσταλ Πάλας, Άλμααρ, Τσέλιε, ήττα Φιορεντίνα , αλλά με τη νίκη έκανε ακόμη πιο εύκολη τη δουλειά της.
Έτσι, η 3η ΑΕΚ και η 4η Σπάρτα Πράγας θα παίξουν με νικητή ζευγαριού ανάμεσα στην 13η Τσέλιε και την 14η Άλκμααρ που θα παίξουν απέναντι στην 19η Νόα και την 20ή Ντρίτα.
Τέλος, ο δικέφαλος θα μάθει τον αντίπαλο της στους «16» στην κλήρωση της 27/2 και θα έχει επαναληπτικό στην ΟΠΑΠ Αρένα και στους «16» και στους προημιτελικούς.
Τα παιχνίδια για την φάση των «16» θα γίνουν 12 και 19 Μαρτίου.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Τέρματα
|Διαφορά
|1
|Στρασβούργο
|16
|11:5
|+6
|2
|Ράκοβ
|14
|9:2
|+7
|3
|ΑΕΚ
|13
|14:7
|+7
|4
|Σπάρτα Πράγας
|13
|10:3
|+7
|5
|Ράγιο Βαγιεκάνο
|13
|13:7
|+6
|6
|Σαχτάρ Ντόνετσκ
|13
|10:5
|+5
|7
|Μάιντς
|13
|7:3
|+4
|8
|ΑΕΚ Λάρνακας
|12
|7:1
|+6
|9
|Λωζάνη
|11
|6:3
|+3
|10
|Κρίσταλ Πάλας
|10
|11:6
|+5
|11
|Λεχ Πόζναν
|10
|12:8
|+4
|12
|Σαμσουνσπόρ
|10
|10:6
|+4
|13
|Τσέλιε
|10
|8:7
|+1
|14
|Άλκμααρ (AZ)
|10
|7:7
|0
|15
|Φιορεντίνα
|9
|8:5
|+3
|16
|Ριέκα
|9
|5:2
|+3
|17
|Γιαγκελόνια
|9
|5:4
|+1
|18
|Ομόνοια
|8
|5:4
|+1
|19
|Νόα
|8
|6:7
|−1
|20
|Ντρίτα
|8
|4:8
|−4
|21
|Κουόπιο (KuPS)
|7
|6:5
|+1
|22
|Σκεντίγια
|7
|4:5
|−1
|23
|Ζρίνσκι
|7
|8:10
|−2
|24
|Σίγμα Όλομουτς
|7
|7:9
|−2
|25
|Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
|7
|6:8
|−2
|26
|Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
|7
|7:15
|−8
|27
|Ντιναμό Κιέβου
|6
|9:9
|0
|28
|Λέγκια Βαρσοβίας
|6
|8:8
|0
|29
|Σλόβαν Μπρατισλάβας
|6
|5:9
|−4
|30
|Μπρέινταμπλικ
|5
|6:11
|−5
|31
|Σάμροκ Ρόβερς
|4
|7:13
|−6
|32
|Χάκεν
|3
|5:8
|−3
|33
|Χάμρουν
|3
|4:11
|−7
|34
|Σέλμπουρν
|2
|0:7
|−7
|35
|Αμπερντίν
|2
|3:14
|−11
|36
|Ραπίντ Βιέννης
|1
|3:14
|−11