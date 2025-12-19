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Κεφαλιά του Βίντα, ο Ισένκο μπλοκάρει σταθερά (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η ΑΕΚ είχε μεγάλη στιγμή για την ισοφάριση αλλά ο τερματοφύλακας των Ρουμάνων μπλόκαρε την κεφαλιά του Βίντα.

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Κεφαλιά του Βίντα, ο Ισένκο μπλοκάρει σταθερά (vid)