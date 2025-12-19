Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Κεφαλιά του Βίντα, ο Ισένκο μπλοκάρει σταθερά (vid) 19-12-2025 00:03 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Universitatea Craiova 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η ΑΕΚ είχε μεγάλη στιγμή για την ισοφάριση αλλά ο τερματοφύλακας των Ρουμάνων μπλόκαρε την κεφαλιά του Βίντα. Δείτε παρακάτω: Δε «μάσησε» τα λόγια του ο Γιάννης Βαρδινογιάννης instanews.gr Κλείνει μόλις τελειώσει ο χειροποίητος γύρος του: Όποιος πρόλαβε, έφαγε το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας menshouse.gr Δεν νιώθεις χαρά ακόμα κι όταν κάνεις αυτό που σε ικανοποιεί; Αυτός είναι ο λόγος menshouse.gr Χατζηνικολάου – Κοσιώνη: Πολύ έντονη ενόχληση γι’ αυτό που γράφτηκε dailymedia.gr Τα παίζει όλα για όλα η Λατινοπούλου… instanews.gr Το καλύτερο deal: Η εντυπωσιακή σύζυγος του Γιώργου Θαναηλάκη παραμένει «το κορίτσι του» 18 χρόνια μετά dailymedia.gr Σαν νησί, χωρίς ακτοπλοϊκά: Με 70€ τη βραδιά ξυπνάς με τον ήχο του κύματος σε πέτρινα αρχοντικά που εξαφανίζονται από το booking στο λεπτό menshouse.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Κεφαλιά του Βίντα, ο Ισένκο μπλοκάρει σταθερά (vid) SHARE