Μεγάλες ευκαιρίες του Γιόβιτς, δεν τα κατάφερε ο Σέρβος (vid)

Μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει είχε η ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα, ωστόσο ο Λούκα Γιόβιτς σε δύο φάσεις δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και το 1-0 υπέρ των Ρουμάνων παρέμεινε.

Δείτε την πρώτη φάση του Γιόβιτς: Δείτε την δεύτερη φάση του Γιόβιτς: