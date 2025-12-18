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Μεγάλες ευκαιρίες του Γιόβιτς, δεν τα κατάφερε ο Σέρβος (vid)

Ποδόσφαιρο
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Μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει είχε η ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα, ωστόσο ο Λούκα Γιόβιτς σε δύο φάσεις δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και το 1-0 υπέρ των Ρουμάνων παρέμεινε.

Δείτε την πρώτη φάση του Γιόβιτς:

Δείτε την δεύτερη φάση του Γιόβιτς:

 

Μεγάλες ευκαιρίες του Γιόβιτς, δεν τα κατάφερε ο Σέρβος (vid)