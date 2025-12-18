Άγγιξε το 1-1 με Γιόβιτς η ΑΕΚ! (vid)

Η ΑΕΚ έφτασε μία... ανάσα από την ισοφάριση, αλλά ο τερματοφύλακας των Ρουμάνων έδιωξε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Γιόβιτς.

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