Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Άγγιξε το 1-1 με Γιόβιτς η ΑΕΚ! (vid) 18-12-2025 22:54 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Universitatea Craiova ΠΡΟΣΩΠΑ Λούκα Γιόβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η ΑΕΚ έφτασε μία... ανάσα από την ισοφάριση, αλλά ο τερματοφύλακας των Ρουμάνων έδιωξε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Γιόβιτς. Δείτε παρακάτω: «Ταβάνι του είναι το 12%»: Η πρόβλεψη του μετρ των δημοσκοπήσεων που τον εξέθεσε ο Τσίπρας instanews.gr Όλοι στον ΠΑΟΚ περιμένουν το δικό του step up! menshouse.gr Το scout report του Ιβάν Μαρτίν: Είναι το 8άρι για το οποίο αξίζει να κάνει all in ο ΠΑΟ; menshouse.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ μαθηματικών που δείχνει ότι ξέχασες και τα πολύ απλά; menshouse.gr Δεν είναι του Σαμαρά: Ποιο κόμμα φοβούνται στη ΝΔ ότι θα πάρει στις εκλογές πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των δημοσκοπήσεων instanews.gr «Μια υπέροχη μανούλα»: Η Μυρτώ της Πάρου χαμογελά ξανά – Η νέα φωτογραφία και το κύμα συμπαράστασης στη μητέρα της dailymedia.gr «Νικητής» στον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης: H πρώτη φωτογραφία μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του (Pic) dailymedia.gr Τ.J. Σορτς: Στερνή μου γνώμη να σε είχα πρώτα… menshouse.gr Άγγιξε το 1-1 με Γιόβιτς η ΑΕΚ! (vid) SHARE