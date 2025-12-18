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Ο Στρακόσα κρατάει το μηδέν για την ΑΕΚ με τρομερή απόκρουση! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Κραϊόβα είχε τεράστια χαμένη στιγμή για το 0-1 με τον Στρακόσα να λέει... όχι στον Ετίμ, κρατώντας το μηδέν για την ΑΕΚ.

Δείτε παρακάτω:

Ο Στρακόσα κρατάει το μηδέν για την ΑΕΚ με τρομερή απόκρουση! (vid)