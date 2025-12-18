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«Άγγιξε» το 1-0 με τον Πινέδα η ΑΕΚ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ορμπελίν Πινέδα είχε μεγάλη ευκαιρία για το 1-0 της ΑΕΚ, αλλά το σουτ που επιχείρησε κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

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«Άγγιξε» το 1-0 με τον Πινέδα η ΑΕΚ! (vid)