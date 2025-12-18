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Νέα καλή στιγμή για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Βίντα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η ΑΕΚ απείλησε ξανά την εστία της Κραϊόβα με κεφαλιά του Βίντα που έφυγε άουτ.

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Νέα καλή στιγμή για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Βίντα (vid)