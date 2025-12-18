Απείλησε με το... καλησπέρα η ΑΕΚ - Δοκάρι με τον Κοϊτά (vid)

Τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ από πολύ νωρίς στο μάτς κόντρα στην Κραϊόβα είχε η ΑΕΚ, ωστόσο το σουτ του Κοϊτά στο 3ο λεπτό σταμάτησε στο δοκάρι.

Δείτε εδώ τη φάση: