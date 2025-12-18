Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Με... συνταγή Σαμψούντας (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Κραϊόβα στην Αγιά Σοφιά-ΟΠΑΠ Αρένα, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Βίντα-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα και τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές. Οι Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα και Πινέδα θα κινούνται στην τετράδα του άξονα και ο Κοϊτά θα βρίσκεται πίσω από τον Γιόβιτς.

Είναι η ακριβώς ίδια ενδεκάδα που παρέταξε και στο ματς της Σαμψούντας απέναντι στην Σαμσουνσπόρ με μοναδική διαφοροποίηση ότι ξεκινά από την αρχή τον Ντομαγκόι Βίντα (στην Τουρκία είχε μπει στο ημίχρονο) αντί του ανέτοιμου Άρολντ Μουκουντί. Στον πάγκο για την Ένωση: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Οι 11 της Κραϊόβα

Η ενδεκάδα: Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Μπαντέλι, Σκρέτσιου, Μπάνκου, Τέλες, Μεκβαμπισβίλι, Τσικαλντάου, Μπαϊαράμ, Ετίμ, Αλ Χαμλαουί.

Αναπληρωματικοί: Ποπέσκου, Λουνγκ, Στεφάν, Ουρί, Κρέτσου, Μογκός, Μόρα, Στεβάνοβιτς, Μπασκεάνου, Ματέι, Μουντεάν, Ενσιμπά.