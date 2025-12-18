Ο Αλέ ενδέχεται να χάσει το Κόπα Άφρικα λόγω τραυματισμού

Ο επιθετικός Σεμπάστιαν Αλέ, του οποίου τα γκολ οδήγησαν την Ακτή Ελεφαντοστού στην τελευταία κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ενδέχεται να χάσει το τουρνουά στο Μαρόκο (21/12/25-18/1/26) λόγω τραυματισμού.

Ο επιθετικός τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο του παίζοντας για την Ουτρέχτη (1-1 με την Μπρέντα) στο ολλανδικό πρωτάθλημα την Κυριακή και υποβάλλεται σε θεραπεία από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο προπονητικό καμπ στη Μαρμπέγια της Ισπανίας αυτή την εβδομάδα.

Η ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του 31χρονου.

Ο Αλέ έχασε την έναρξη των τελικών του 2023 λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, αλλά επέστρεψε στην ομάδα στα νοκ άουτ στάδια και σκόραρε το νικητήριο γκολ τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό του τουρνουά.

Η Ακτή Ελεφαντοστού ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου της εναντίον της Μοζαμβίκης στο Μαρακές την επόμενη Τετάρτη (24/12).