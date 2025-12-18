Ο Γερεμέγεφ, το γκολ και η συνέπεια: τι έλεγαν για τον Σουηδό φορ πριν έρθει στην Ελλάδα

Δημοσιεύματα και δηλώσεις προπονητών σε Σουηδία, Γερμανία και Ολλανδία, περιέγραφαν έναν επιθετικό με σταθερή σχέση με τα δίχτυα, συνέπεια στο σκοράρισμα και ένστικτο που δεν αλλοιώνεται από ρόλους ή συνθήκες. To SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Η επικείμενη μεταγραφή του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, δεν είναι απλώς μια μετακίνηση εντός συνόρων.

Είναι η συνέχεια μιας καριέρας που όπου κι αν εξελίχθηκε, είχε πάντα τον ίδιο παρονομαστή: τη σταθερή σχέση με τα δίχτυα.

Ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό με απολογισμό 16 γκολ σε 60 συμμετοχές, αφήνοντας πίσω του την εικόνα ενός φορ που μπορεί να μην ήταν μόνιμα με φανέλα βασικού, αλλά ήταν σχεδόν πάντα αξιόπιστος όταν κλήθηκε να σκοράρει.

Μια εικόνα που δεν διαμορφώθηκε στην Ελλάδα, αλλά τον ακολουθεί εδώ και χρόνια.

Σουηδία: «Η μύτη για το γκολ»

Στη Σουηδία, εκεί όπου ο Γερεμέγεφ έκανε το πραγματικό του «ξεπέταγμα» με τη φανέλα της Χάκεν κι έγραψε συνολικά στο κοντέρ 74 γκολ σε 148 παιχνίδια, τα ΜΜΕ δεν μιλούσαν απλώς για έναν καλό επιθετικό. Μιλούσαν για έναν σέντερ φορ με… μύτη για το γκολ.

Δημοσιεύματα της Allsvenskan και της Aftonbladet τον χαρακτήριζαν «talisman» της Χάκεν, ενώ προπονητές του τόνιζαν πως «ξέρει πού θα πέσει η μπάλα πριν από όλους». Δεν ήταν ο πιο θεαματικός επιθετικός του πρωταθλήματος, αλλά ήταν εκείνος που μετέτρεπε τις μισές ευκαιρίες σε γκολ.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε μία από τις πιο παραγωγικές του σεζόν αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του, με τα σουηδικά ρεπορτάζ να επισημαίνουν τη συνέπειά του, όχι τα σερί: μπορεί να μη σκόραρε πάντα εντυπωσιακά, αλλά σκόραρε… συχνά.

Γερμανία: Γκολ με το «καλημέρα»

Η μετακίνησή του στη Γερμανία για λογαριασμό της Ντινάμο Δρέσδης συνοδεύτηκε από προσδοκίες και ένα άμεσο δείγμα της αξίας του. Ο Γερεμέγεφ σκόραρε στο ντεμπούτο του πετυχαίνοντας μάλιστα νικητήριο γκολ, κάτι που σχολιάστηκε έντονα από τον γερμανικό Τύπο.

Τότε, ο προπονητής του είχε επισημάνει πως «δεν χρειάζεται πολλές επαφές για να γίνει επικίνδυνος», ενώ τα ρεπορτάζ ανέφεραν πως πρόκειται για φορ που διαβάζει σωστά τις φάσεις μέσα στο κουτί. Οι τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να αποκτήσει συνέχεια στη Γερμανία, όμως η πρώτη εντύπωση είχε ήδη καταγραφεί.

Ολλανδία: Λιγότερες ευκαιρίες, ίδια εικόνα

Στην Ολλανδία και την Τβέντε, ο χρόνος συμμετοχής ήταν περιορισμένος, ωστόσο τα τοπικά μέσα δεν αμφισβήτησαν ποτέ το βασικό του προσόν.

Αντίθετα, σε ρεπορτάζ αναφερόταν πως «είναι καθαρός σκόρερ, αλλά όχι φορ για παιχνίδι συνεχών μεταβάσεων», επισημαίνοντας ότι χρειάζεται συγκεκριμένο ρόλο για να αποδώσει στο μέγιστο.

Η ποιότητά του στο τελείωμα και η κίνηση χωρίς την μπάλα αναφέρονταν σταθερά ως στοιχεία που δεν χάνονται, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει ρυθμός ή διάρκεια.

Τι παίρνει ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αποκτά έναν επιθετικό που δεν ζει από το highlight, αλλά από τη λεπτομέρεια. Έναν φορ που ξέρει να κινείται σωστά, να τελειώνει φάσεις και να δίνει λύσεις ακόμα κι ερχόμενος από τον πάγκο, κάτι που απέδειξε και στον Παναθηναϊκό.

Ο Γερεμέγεφ δεν είναι το «βαρύ όνομα». Είναι, όμως, ο παίκτης που σε πολλές χώρες, σε διαφορετικά πρωταθλήματα, περιγράφηκε με τον ίδιο τρόπο: ο επιθετικός που έχει πάντα τρόπο να βρίσκεται κοντά στο γκολ.

Και αυτό, σε μια σεζόν με απαιτήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, είναι συχνά πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο.