Στο πνεύμα των γιορτών ο Άρης: Κυκλοφόρησε συλλεκτικό μπουκάλι κρασιού (pic)

Η ΠΑΕ Άρης προέβη σε μία όμορφη και αρκετά πρωτότυπη ενέργεια και θέλοντας να βάλει τους φίλους της ομάδας στο πνεύμα των εορτών.
Πιο συγκεκριμένα κυκλοφόρησε μία περιορισμένη σειρά ροζέ κρασιών, σε συσκευασία ενός εντυπωσιακού γυάλινου μπουκαλιού που έχει πάνω του το έμβλημα της ομάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το πιο elegant δώρο για να προσφέρεις στις γιορτές ή να απολαύσεις ο ίδιος… ARIS FC x MIRAVAL!
Πρόλαβε το περιορισμένης διαθεσιμότητας ροζέ κρασί που θα σε σαγηνεύσει!
Θα το βρεις αποκλειστικά στο φυσικό κατάστημα ARIS F.C. STORE.
Διατίθεται σε φιάλες των 1,5L, 3L & 6L».
Η σχετική ανάρτηση:
Το πιο elegant δώρο για να προσφέρεις στις γιορτές ή να απολαύσεις ο ίδιος… ARIS FC x MIRAVAL!— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) December 18, 2025
Πρόλαβε το περιορισμένης διαθεσιμότητας ροζέ κρασί που θα σε σαγηνεύσει!
Θα το βρεις αποκλειστικά στο φυσικό κατάστημα ARIS F.C. STORE.
Διατίθεται σε φιάλες των 1,5L, 3L & 6L. pic.twitter.com/1WKPew0Eu5