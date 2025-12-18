Στο πνεύμα των γιορτών ο Άρης: Κυκλοφόρησε συλλεκτικό μπουκάλι κρασιού (pic)

Ο Άρης μπαίνει σιγά σιγά στο πνεύμα των γιορτών, αφού κυκλοφόρησε ένα συλλεκτικό ροζέ κρασί με το έμβλημα του συλλόγου στο μπουκάλι.

Η ΠΑΕ Άρης προέβη σε μία όμορφη και αρκετά πρωτότυπη ενέργεια και θέλοντας να βάλει τους φίλους της ομάδας στο πνεύμα των εορτών.

Πιο συγκεκριμένα κυκλοφόρησε μία περιορισμένη σειρά ροζέ κρασιών, σε συσκευασία ενός εντυπωσιακού γυάλινου μπουκαλιού που έχει πάνω του το έμβλημα της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το πιο elegant δώρο για να προσφέρεις στις γιορτές ή να απολαύσεις ο ίδιος… ARIS FC x MIRAVAL!

Πρόλαβε το περιορισμένης διαθεσιμότητας ροζέ κρασί που θα σε σαγηνεύσει!

Θα το βρεις αποκλειστικά στο φυσικό κατάστημα ARIS F.C. STORE.

Διατίθεται σε φιάλες των 1,5L, 3L & 6L».

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