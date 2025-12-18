Επιστρέφει στην Αθήνα ο Γερεμέγεφ - Ποια είναι η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να... θεωρείται ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος παρακολούθησε από τη σουίτα του Δικεφάλου το χθεσινό (17/12) ματς Κυπέλλου με τον Χρήστο Ζαφείρη - Τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής.

Ο Παναθηναϊκός τον αποδέσμευσε και τυπικά ενώ η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ είναι δεδομένη... Μετά το «αντίο» στους πράσινους, ο Γερεμέγεφ έκανε και την πρώτη του -ανεπίσημη- εμφάνιση στην Τούμπα και στη σουίτα του γηπέδου.

Με το ταξίδι του στην Θεσσαλονίκη έκλεισε η υπόθεση απόκτησής του, ωστόσο, όλα θα δρομολογηθούν και τυπικά τις επόμενες ημέρες. Ο Σουηδός επιθετικός επιστρέφει σήμερα το βράδυ στην Αθήνα και με δεδομένο πως η ομάδα του ΠΑΟΚ θα πάρει τις απαραίτητες... ανάσες τα Χριστούγεννα, τότε αναμένεται να βρεθεί και ο παίκτης στη νέα του βάση.

Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο βίντεο παρουσίασης και η επίσημη ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου.