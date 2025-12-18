Παναθηναϊκός: Η επίσκεψη στην ακαδημία της Κέρκυρας και η κοινωνική δράση (pics)

Ο τεχνικός διευθυντής του PAO FC Academies, Ανδρέας Λαγωνικάκης, και ο διοικητικός υπεύθυνος, Γιάννης Κουλουριώτης, επισκέφτηκαν μια ακαδημία του δικτύου στην Κέρκυρα και προχώρησαν και σε μια πολύ όμορφη κοινωνική δράση.

Ο τρόπος που λειτουργεί πλέον ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τις Ακαδημίες του έχει αλλάξει προς το καλύτερο, με τους «πράσινους» να δίνουν πολύ μεγάλη βάση στα τμήματα υποδομών τους αλλά και σε όλες τις ποδοσφαιρικές σχολές που ανήκουν στο δίκτυό τους.

Σε αυτά τα πλαίσια, ο Ανδρέας Λαγωνικάκης και ο Γιάννης Κουλουριώτης επισκέφτηκαν μια ακαδημία στην Κέρκυρα, μίλησαν με τα παιδιά και τους γονείς τους και συνέβαλαν στην οργάνωση μιας εκδήλωσης σε συνεργασία με την Μητρόπολη Κέρκυρας, για να συγκεντρωθούν τρόφιμα για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Το PAO FC Academies έχει εισέλθει σε νέα εποχή και στο πλαίσιο αυτό έχει αρχίσει ένας κύκλος άμεσης επικοινωνίας με το δίκτυο των συνεργαζόμενων ακαδημιών.

Ο τεχνικός διευθυντής του PAO FC Academies, Ανδρεάς Λαγωνικάκης, μαζί με τον διοικητικό υπεύθυνο, Γιάννη Κουλουριώτη, επισκέφθηκαν μία από τις ακαδημίες του δικτύου στην Κέρκυρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προπονήθηκαν περισσότερα από 100 παιδιά, ηλικίας από 5 έως 15 ετών, υπό την επίβλεψη του τεχνικού διευθυντή κ. Λαγωνικάκη. Οι μικροί αθλητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις προπονητικές δραστηριότητες, αποδεικνύοντας τη σωστή δουλειά που γίνεται σε επίπεδο υποδομών και ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι επικεφαλής του PAO FC Academies είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν αναλυτικά τόσο με τα παιδιά όσο και με τους γονείς τους, ανταλλάσσοντας απόψεις και ενισχύοντας το αίσθημα συνεργασίας και εμπιστοσύνης που αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας του Συλλόγου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οργανώθηκε και μια εκδήλωση σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Κέρκυρας και είχε ως στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς προς την τοπική κοινωνία.

Η επίσκεψη στη συνεργαζόμενη ακαδημία στην Κέρκυρα και η φιλανθρωπική δράση που πραγματοποιήθηκε, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να συνδυάζεται με την κοινωνική ευαισθησία, καλλιεργώντας αξίες, ήθος και ομαδικό πνεύμα στα παιδιά».