Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Μόντσου

Θετικά νέα για τον Μόντσου, ο οποίος πήρε μέρος στην προπόνηση της Πέμπτης και θα βρίσκεται στην αποστολή ενόψει Αστέρα

Ένα πρόβλημα λιγότερο για τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο Μόντσου εδώ και μέρες απασχολεί τον Ανδαλουσιάνο τεχνικό, για το αν δύναται να επιστρέψει άμεσα, μετά το διάστρεμμα που υπέστη, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός άσος του Άρη προφυλλάχθηκε από την χθεσινή προπόνηση όμως σήμερα έλαβε κανονικά μέρος, με χαμηλές εντάσεις, δηλώνοντας διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Αστέρα.

Ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός φαίνεται πως γλυτώνει έναν έξτρα πονοκέφαλο για το κέντρο, καθώς, όπως πρέπει να θυμίσουμε, οι κιτρινόμαυροι δεν θα έχουν στις υπηρεσίες τους τον Ράσιτς, ο οποίος δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του, λόγω καρτών, στην ίδια αναμέτρηση.