«Πρώην του Ολυμπιακού φαβορί για να αναλάβει τη Σίτι αν φύγει ο Γκουαρδιόλα»!

Νέο ρεπορτάζ απο την Αγγλία αναφέρει πως ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν τεχνικός της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα, είναι από τα φαβορί για να αναλάβει την Μάντσεστερ Σίτι αν αποχωρήσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Μόνο σίγουρο δεν είναι το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Ισπανός τεχνικός να αποχωρήσει από την ομάδα το επόμενο καλοκαίρι.

Έτσι, οι «Πολίτες» έχουν αρχίσει και προετοιμάζουν την επόμενη ημέρα για παν ενδεχόμενο, με το «Αthletic» να αναφέρει πως ο Έντσο Μαρέσκα είναι ένα από τα φαβορί για να αναλάβει το τιμόνι των Άγγλων. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Τσέλσι πλέον και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά έως τώρα και έτσι βρίσκεται στα ραντάρ των ανθρώπων της Μάντσεστερ Σίτι.

Ωστόσο, μόνο εύκολη δεν είναι η περίπτωσή του, καθώς ο Μαρέσκα έχει συμβόλαιο έως το 2029 με την ομάδα του Λονδίνου και είναι δύσκολο να σπάσει.

Πάντως, ο Μαρέσκα μόνο άγνωστος δεν είναι στο Μάντσεστερ, καθώς ήταν βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Σίτι μετά την αποχώρηση του Μικέλ Αρτέτα για την Άρσεναλ.