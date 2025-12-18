Τι αναφέρει ρεπορτάζ από τη Γαλλία: «Ο Καμαρά αιφνιδιάστηκε με τις φήμες περί Ναντ!»

Ρεπορτάζ από την πλευρά του Μαντί Καμαρά φιλοξενεί Μέσο της Γαλλίας, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες και τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Ναντ για τον Αφρικανό μέσο του ΠΑΟΚ.

Με τίτλο: «η φήμη για τον Μαντί Καμαρά διαψεύστηκε εν τη γενέσει της», ρεπορτάζ της ιστοσελίδας footmercato από τη Γαλλία, καταγράφει τα δεδομένα της υπόθεσης... ενδιαφέροντος της Ναντ για τον 28χρονο μέσο του ΠΑΟΚ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Το γαλλικό μέσο σημειώνει ότι ο Καμαρά δεν έχει καμία πρόθεση να φύγει από τον Δικέφαλο, στο προσεχές μεταγραφικό «παράθυρο» του Ιανουαρίου, τονίζοντας πως: «ο 28χρονος διεθνής από τη Γουινέα ήταν ο πρώτος που εξεπλάγην από τη φήμη. Ο πρώην μέσος της Ρόμα είναι αφοσιωμένος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα του είναι αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση, μόλις τρεις βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Μια μεταγραφή αυτόν τον χειμώνα δεν είναι στα σχέδια του ποδοσφαιριστή», ενώ στη συνέχεια κάνουν αναφορά και στο γκολ που πέτυχε κόντρα στη Μαρκό, προσθέτοντας στο τέλος του κειμένου ότι «η πόρτα για μια πιθανή μεταγραφή του Καμαρά στη Ναντ είναι κλειστή».