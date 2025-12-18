Ραζβάν Μαρίν: Ο παίκτης – καταλύτης για την ΑΕΚ απέναντι στην Κραϊόβα που γνωρίζει καλά

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ μέσα από το στρατόπεδο της ρουμάνικης ομάδας με επίκεντρο τον 29χρονο χαφ της Ένωσης.

Η ΑΕΚ επιστρέφει απόψε (18/12) στo Conference League, υποδεχόμενη την Κραϊόβα στην «OPAP Arena».

Η τελευταία αγωνιστική της League Phase κρύβει τεράστια σημασία για την Ένωση που θέλει να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη οκτάδα και να κερδίσει την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Ραζβάν Μαρίν μίλησε στο (ρουμάνικο) «Digi Sport» για τον αγώνα και χαρακτήρισε τον αγώνα «ξεχωριστό», καθώς η αντίπαλος είναι μια ομάδα της πατρίδας του. Παράλληλα, υπογράμμισε τη δυσκολία της αναμέτρησης, αλλά και τη μεγάλη σημασία ενός θετικού αποτελέσματος για την Ένωση.

Αξίζει να σημειώσουμε πως στο εσωτερικό της Κραϊόβα - σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA - τρέφουν πολύ μεγάλη εκτίμηση στα αγωνιστικά…κυβικά και την προσωπικότητα του Μαρίν.

Κρίνουν πως αποτελεί βασικό «βαρόμετρο» για την απόδοση της ΑΕΚ, με την παρουσία του στο μεταξύ τους παιχνίδι να χαρακτηρίζεται άκρως σημαντική.

Τη δική του σημασία έχει και ιστορικό του με την Κραϊόβα: όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Φαρούλ, αντιμετώπισε την Κραϊόβα τέσσερις φορές, με απολογισμό δύο νίκες και δύο ήττες.