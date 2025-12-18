Όλα όσα είπε ο Ραζβάν: Η πλήρης «χαρτογράφηση» του ιατρικού δελτίου του ΠΑΟΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρουσίασε αναλυτικά τα δεδομένα που αφορούν τους τραυματισμούς, «χαρτογραφώντας» το ιατρικό δελτίο της ομάδας και σκιαγραφώντας, στο μέτρο του δυνατού, τόσο τα χρονοδιαγράμματα απουσίας όσο και τις πιθανές επιστροφής των παικτών του.

Αναλυτική αναφορά στους απόντες έκανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, τοποθετούμενος διεξοδικά για την κατάσταση όλων των ποδοσφαιριστών που δεν βρίσκονται στη διάθεσή του.

Η πιο «θολή» υπόθεση στο ιατρικό δελτίο αφορά τον Ντέγιαν Λόβρεν, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να περιγράφει με χαρακτηριστικό τρόπο την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από την κατάστασή του, λέγοντας πως «μόνο ο Θεός μπορεί να ξέρει».

Ο Κροάτης στόπερ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα, με το εύρος του πιθανού χρόνου επιστροφής να παραμένει εξαιρετικά ανοιχτό, από μία εβδομάδα έως και τρεις μήνες. Όπως υπογράμμισε ο Ρουμάνος τεχνικός, πρόκειται για έναν τραυματισμό ιδιαίτερα ευαίσθητο, που απαιτεί προσεκτική διαχείριση, καθιστώντας σαφές πως ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ξεκάθαρη εικόνα...

Στον αντίποδα, πιο αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για την περίπτωση του Γιάννη Μιχαηλίδη, μετά τον αρθροσκοπικό καθαρισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Όπως σημείωσε, «θεωρητικά είναι πιθανό να επιστρέψει πιο γρήγορα», αν και δεν τίθεται καν θέμα συμμετοχής του στον τελευταίο αγώνα του 2025 κόντρα στους «πράσινους».

Όπως αντίστοιχα και για τον Δημήτρη Πέλκα, η επιστροφή του οποίου τοποθετείται τη νέα χρόνια, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να σημειώνει πως: «όσον αφορά τον Πέλκα, μάλλον δεν είχαμε την υπομονή να περιμένουμε με την απουσία του Κωνσταντέλια», προσθέτοντας πως ρόλο πιθανότατα στον τραυματισμό του να έπαιξε και μία περίεργη κίνηση από τον ίδιο...

Διαφορετική είναι η εικόνα στην υπόθεση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον Ρουμάνο τεχνικό να τονίζει ότι «δεν πρόκειται για τραυματισμό, αλλά για μία υπερφόρτωση», αποτέλεσμα των συνεχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων τόσο με τον ΠΑΟΚ όσο και με την εθνική του ομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σέρβος προτιμήθηκε να μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι στο Περιστέρι, όπως και για εκείνο του Κύπελλο Ελλάδας Betsson, στο πλαίσιο της διαχείρισης που γίνεται ώστε να επιστρέψει απόλυτα έτοιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

«Ραντεβού» τη νέα χρονιά και με τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος στο προηγούμενο διάστημα έπαιξε στο απόλυτο όριο, αποτελώντας μία άκρως απαραίτητη μονάδα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός τον υπολογίζει -θεωρητικά–-για το παιχνίδι της επανέναρξης του πρωταθλήματος στο Αγρίνιο, ποντάροντας στην επανεμφάνισή του με γεμάτες δυνάμεις.

Σε κάθε περίπτωση, το προηγούμενο διάστημα κύλησε με αρκετές ιδιαιτερότητες, καθώς δεν ήταν λίγοι οι ποδοσφαιριστές που ταλαιπωρήθηκαν από ιώσεις, ανέβασαν πυρετό και απείχαν μεμονωμένα τόσο από προπονήσεις όσο και από αγωνιστικές υποχρεώσεις, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα δυσκολίας στη διαχείριση του Λουτσέσκου...

Τη δεδομένη στιγμή, η προσοχή όλων είναι στραμμένη στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πόσο κομβικό είναι και το διάστημα που ακολουθεί. Η ανάγκη να «κατεβάσουν άπαντες διακόπτη» είναι δεδομένη, την ώρα που και οι δύο προσθήκες, ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από τόσο νωρίς. Ένα στοιχείο που, όπως φάνηκε, οδήγησε τον Λουτσέσκου να το επισημάνει με έμφαση και στη συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να γίνει σαφές το πλαίσιο στο οποίο κινείται...

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσει κανείς πως ο Βολιάκο ήρθε με... πολιτικά ρούχα στο γήπεδο της Τούμπας καθώς ήταν εκτός αποστολής για το ματς Κυπέλλου, ωστόσο, δεν υφίσταται κάποιο θέμα με τον Ιταλό στόπερ και υπολογίζεται κανονικά για τον Παναθηναϊκό.

