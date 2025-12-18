«Χάνει» τον Λανγκλέ η Ατλέτικο για δύο μήνες

Εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου δύο μήνες αναμένεται να μείνει ο Κλεμάν Λανγκλέ, που τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά του χθεσινού (17/12) αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Ατλέτικο Μπαλεάρες, για το κύπελλο Ισπανίας.

Ο Γάλλος αμυντικός υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν βαριάς μορφής διάταση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος, τραυματισμός που προβλέπεται να τον στείλει στα... πιτς για αρκετό διάστημα, μειώνοντας τις επιλογές του Ντιέγκο Σιμεόνε στο κέντρο της άμυνας.

Αν και δεν λογίζεται ως βασικός, ο έμπειρος σέντερ μπακ έχει καταγράψει φέτος 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς μοιράζεται με τον Νταβίντ Χάντσκο το ρόλο του αριστερού στόπερ.

Εχοντας ήδη εκτός δράσης -λόγω θλάσης- τον Χοσέ Μαρία Χιμένες, η Ατλέτικο θα παίξει την Κυριακή (21/12) στο «Μοντιλίβι» της Τζιρόνα με μόλις τρεις διαθέσιμους σέντερ μπακ: τον Χάντσκο, τον Ρομπίν Λε Νορμάν (που πρόσφατα επέστρεψε από τραυματισμό) και τον Μαρκ Πούμπιλ, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως δεξί μπακ, αλλά ο Σιμεόνε τον μετατρέπει σταδιακά σε κεντρικό αμυντικό, και μάλιστα με αξιοσημείωτη επιτυχία (ήταν από τους κορυφαίους των «ροχιμπλάνκος» στη νίκη επί της Αϊντχόφεν στο Champions League).

Στον αντίποδα, ο Αργεντινός τεχνικός θα έχει όπως φαίνεται και μία επιστροφή βασικού ποδοσφαιριστή για το τελευταίο παιχνίδι του 2025, καθώς ο Μάρκος Γιορέντε προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα σήμερα, σχεδόν ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τη Χετάφε, και θέτει υποψηφιότητα να ξεκινήσει στο ματς της Κυριακής.