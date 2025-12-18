Σενάριο από τη Ρωσία για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Κέβιν Αντράντε

Για φημολογούμενο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 26χρονο Κολομβιανό στόπερ της Μπάλτικα, Κέβιν Αντράντε, μιλούν τα ΜΜΕ της Ρωσίας.

Μετά τον ερχομό του Ζαφείρη και τη συμφωνία με τον Γερεμέγιεφ, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε αναζήτηση στόπερ, με τα ρωσικά ΜΜΕ να μιλούν για φημολογούμενο ενδιαφέρον για τον Κέβιν Αντράντε της Μπάλτικα Καλίνινγκραντ.

Όπως σημειώνουν: «ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του αμυντικού της Μπάλτικα Καλίνινγκραντ, Κέβιν Αντράντε. Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου, Ανάρ Ιμπραχίμοφ, ο ελληνικός σύλλογος έχει έρθει σε επαφή με τον ατζέντη του Κολομβιανού και ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση αγοράς στους Ρώσους για τον κεντρικό αμυντικό».

Νωρίτερα, οι Ρώσοι είχαν μεταφέρει ότι ενδιαφέρον για τον Αντράντε έχει εκφράσει και η βραζιλιάνικη Μπαΐα, η οποία ανήκει στο γκρουπ City Football Group. Η Μπαλτίκα εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει την πώληση του 26χρονου ποδοσφαιριστή εφόσον δεχθεί πρόταση ύψους 4–5 εκατ. ευρώ.

Ο Κέβιν Αντράντε αγωνίζεται στη Μπάλτικα από τον Ιανουάριο του 2024. Τη σεζόν 2025/26 έχει καταγράψει 21 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ρωσίας, πετυχαίνοντας ένα γκολ ενώ το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027.