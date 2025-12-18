Νέο... ραντεβού ΑΕΚ και Μήτογλου στην ΕΠΟ

Στα γραφεία της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών θα βρεθούν πάλι, την Δευτέρα 22/12, ΑΕΚ και Σίμος Μήτογλου.
Η εκδίκαση της υπόθεσης τους έχει πάρει ήδη δύο αναβολές και στην τελευταία φορά που ήταν προγραμματισμένη υπήρχε η διάθεση να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην Ένωση και τον Έλληνα αμυντικό.
Το πινάκιο της Επιτροπής για τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22/12
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22.12.2025, 16:00
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. ΠΟΔ/ΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΡΟΥΛΗ κατά ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΕΚ
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
4. ΠΑΕ ΑΕΚ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΗΤΟΓΛΟΥ
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΣΕΧΟΥ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ