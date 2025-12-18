Νέο... ραντεβού ΑΕΚ και Μήτογλου στην ΕΠΟ

Οι δύο πλευρές θα τα πουν ξανά τη Δευτέρα 22/12 στην ΕΠΟ.

Στα γραφεία της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών θα βρεθούν πάλι, την Δευτέρα 22/12, ΑΕΚ και Σίμος Μήτογλου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης τους έχει πάρει ήδη δύο αναβολές και στην τελευταία φορά που ήταν προγραμματισμένη υπήρχε η διάθεση να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην Ένωση και τον Έλληνα αμυντικό.

Το πινάκιο της Επιτροπής για τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22/12

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22.12.2025, 16:00

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΠΟΔ/ΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΡΟΥΛΗ κατά ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΕΚ

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. ΠΑΕ ΑΕΚ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΗΤΟΓΛΟΥ

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΣΕΧΟΥ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ