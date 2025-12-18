Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα σχεδιάζει νέα ανανέωση με τον Φλικ έως το 2028

Η Μπαρτσελόνα εργάζεται ήδη πάνω σε μια νέα ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χάνσι Φλικ, παρά την πρόσφατη επέκταση του συμβολαίου του Γερμανού προπονητή της.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Sport Bild, ο σύλλογος της Καταλωνίας σχεδιάζει να ανανεώσει ξανά το συμβόλαιο του Χάνσι Φλικ, αυτή τη φορά μέχρι το 2028, αφού επέκτεινε το συμβόλαιό του τον περασμένο Μάιο μέχρι το 2027.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα φέρεται να είναι απόλυτα πεπεισμένος για το έργο που ηγείται ο Γερμανός προπονητής και δεν έχει καμία αμφιβολία σχετικά με το εάν θα πρέπει αυτό να συνεχιστεί μακροπρόθεσμα.

Όμως η νέα ανανέωση θα εξαρτηθεί από την απόφαση του πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας για πόσο καιρό θέλει να συνεχίσει να ζει στο εξωτερικό, με την οικογένειά του... μεταξύ Μπαρτσελόνα και Γερμανίας και την ιδέα να επιστρέψει κάποια μέρα στην πατρίδα του.